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SUSPENSÃO

Anvisa determina recolhimento de produtos médicos; saiba quais

Produtos são importados e não atenderam às exigências sanitárias brasileiras

Edvaldo Sales
Por
Produtos são importados e não atenderam às exigências sanitárias brasileiras
Produtos são importados e não atenderam às exigências sanitárias brasileiras - Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão de produtos de saúde importados na quinta-feira, 30.

Os produtos são: soluções de preenchimento destinadas ao tratamento da osteoartrite de joelho e ombro, conservantes de tecidos humanos e gases para uso em oftalmologia.

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Segundo a autarquia, os produtos importados não atenderam às exigências sanitárias brasileiras.

Produtos fora da regularidade:

  • Suprahyal One (lotes a partir de 11/05/2026) e Suprahyal Duo (lotes a partir de 11/05/2026) registrados pela empresa Adium;
  • Cryo.On (todos os lotes), da empresa Biohealth Comércio e Importação de Equipamentos e Produtos Médicos.

Assim como produtos da empresa Grossmed Comercial de Produtos Médicos:

  • Corneal Chamber - camara umida para córnea com eusol-c (todos os lotes);
  • Gis Kit para gás (todos os lotes);
  • Gás Got c3f8 multi para tamponamento intra ocular (todos os lotes);
  • Gás Got sf6 multi para tamponamento intra ocular (todos os lotes);
  • Gás Got sf6 multi para tamponamento intra ocular (todos os lotes);
  • Hpf Perfluorocarbono - (todos os lotes);
  • Rs-Oil (todos os lotes);
  • Twin (todos os lotes);
  • View Ilm (todos os lotes).
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anvisa medicamentos

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