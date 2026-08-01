Anvisa determina recolhimento de produtos médicos; saiba quais

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão de produtos de saúde importados na quinta-feira, 30.

Os produtos são: soluções de preenchimento destinadas ao tratamento da osteoartrite de joelho e ombro, conservantes de tecidos humanos e gases para uso em oftalmologia.

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Segundo a autarquia, os produtos importados não atenderam às exigências sanitárias brasileiras.

Produtos fora da regularidade:

Suprahyal One (lotes a partir de 11/05/2026) e Suprahyal Duo (lotes a partir de 11/05/2026) registrados pela empresa Adium;

Cryo.On (todos os lotes), da empresa Biohealth Comércio e Importação de Equipamentos e Produtos Médicos.

Assim como produtos da empresa Grossmed Comercial de Produtos Médicos: