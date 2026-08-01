SUSPENSÃO
Anvisa determina recolhimento de produtos médicos; saiba quais
Produtos são importados e não atenderam às exigências sanitárias brasileiras
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão de produtos de saúde importados na quinta-feira, 30.
Os produtos são: soluções de preenchimento destinadas ao tratamento da osteoartrite de joelho e ombro, conservantes de tecidos humanos e gases para uso em oftalmologia.
Segundo a autarquia, os produtos importados não atenderam às exigências sanitárias brasileiras.
Produtos fora da regularidade:
- Suprahyal One (lotes a partir de 11/05/2026) e Suprahyal Duo (lotes a partir de 11/05/2026) registrados pela empresa Adium;
- Cryo.On (todos os lotes), da empresa Biohealth Comércio e Importação de Equipamentos e Produtos Médicos.
Assim como produtos da empresa Grossmed Comercial de Produtos Médicos:
- Corneal Chamber - camara umida para córnea com eusol-c (todos os lotes);
- Gis Kit para gás (todos os lotes);
- Gás Got c3f8 multi para tamponamento intra ocular (todos os lotes);
- Gás Got sf6 multi para tamponamento intra ocular (todos os lotes);
- Gás Got sf6 multi para tamponamento intra ocular (todos os lotes);
- Hpf Perfluorocarbono - (todos os lotes);
- Rs-Oil (todos os lotes);
- Twin (todos os lotes);
- View Ilm (todos os lotes).