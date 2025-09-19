Anvisa determina recolhimento de remédio que pode ter cacos de vidro

A Anvisa determina o recolhimento de medicamento que pode ter cacos de vidro - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote 2411191 do medicamento furosemida, que tem validade até o dia 30/11/2026, produzido pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. De acordo com a agência, foi identificada a presença de um material estranho, semelhante a caco de vidro, no produto.

Todos os produtos desse lote tiveram sua comercialização, a distribuição e o uso suspensos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Um parecer emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul (SC) constatou o desvio de qualidade", alerta a autarquia.

O que é a furosemida

A furosemida é um medicamento utilizado como um diurético potente, ou seja, ele estimula a produção de urina e também é utilizado para o tratamento de hipertensão leve e moderada.

O que fazer com o lote afetado?

Segundo a anvisa, os profissionais de saúde ou pacientes que possuírem o lote citado, devem enviar um comunicado a Agência por meio dos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

Nota de posicionamento

"A Hypofarma informa que, em resposta a determinação da ANVISA, suspendeu o uso do lote específico (24111911,) do nosso produto Furosemida, até que a apuração sobre o ocorrido seja finalizada.

Reforçamos que seguimos rigorosamente as melhores práticas de fabricação e controle, adotando elevados padrões de qualidade e segurança. Esses processos são constantemente revisados e aprimorados, com o compromisso de garantir a confiança e a tranquilidade de pacientes, profissionais de saúde e da sociedade."