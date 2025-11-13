SAÚDE
Anvisa proíbe 25 marcas de azeite por fraude em 2025; confira lista
Anvisa e Ministério da Agricultura ampliam fiscalização e alertam consumidores
Por Isabela Cardoso
O governo federal intensificou, em 2025, as fiscalizações sobre o mercado de azeites no Brasil. Desde janeiro, 25 marcas foram proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária após laudos laboratoriais apontarem adulterações, fraudes e venda irregular dos produtos.
Entre as mais recentes estão Royal, Godio, La Vitta e Santa Lucia, suspensas em novembro. As análises revelaram que parte dos azeites vendidos como “extra virgem” continham misturas de óleos vegetais de outras espécies, tornando-os impróprios para consumo.
Segundo o Ministério da Agricultura, mais de 70 proibições foram registradas entre 2024 e 2025, incluindo empresas e lotes inteiros retirados de circulação. As companhias envolvidas estão impedidas de comercializar novos produtos até que regularizem suas licenças sanitárias e documentação.
Lista de azeites proibidos em 2025
As fiscalizações alcançaram diversas marcas conhecidas no mercado nacional. Confira alguns dos nomes incluídos na lista:
- Royal,
- Godio,
- La Vitta,
- Santa Lucia,
- Azapa, Doma,
- Alonso,
- Quintas D’Oliveira,
- Almazara,
- Escarpas das Oliveiras,
- La Ventosa,
- Grego Santorini,
- San Martín,
- Castelo de Viana,
- Terrasa,
- Casa do Azeite,
- Terra de Olivos,
- Alcobaça,
- Villa Glória,
- Campo Ourique,
- Málaga,
- Serrano,
- Vale dos Vinhedos,
- Los Nobles.
- Ouro Negro.
Motivos que levaram às proibições
De acordo com as autoridades, as principais irregularidades envolvem:
- Adulteração com óleos vegetais;
- Ausência de CNPJ ativo no Brasil;
- Falta de registro e licenciamento sanitário;
- Rótulos falsos ou informações enganosas;
- Origem e composição incertas dos produtos.
A venda desses azeites é considerada uma infração grave. O governo alerta que consumidores não devem comprar nem consumir os produtos listados. Quem já adquiriu algum deles deve interromper o uso imediatamente e solicitar reembolso ou troca, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
Denúncias podem ser feitas pelo Fala.BR, canal oficial do governo para registro de irregularidades e fraudes alimentares.
Como identificar um azeite verdadeiro e seguro
O Ministério da Agricultura orienta os consumidores a desconfiar de preços muito baixos e evitar produtos vendidos a granel. É essencial conferir se a marca possui registro ativo na Anvisa. A consulta pode ser feita gratuitamente no portal oficial, digitando o nome do produto no campo “Produto”.
