Anvisa proíbe 25 marcas de azeite por fraude em 2025; confira lista

Anvisa e Ministério da Agricultura ampliam fiscalização e alertam consumidores

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

13/11/2025 - 18:40 h
Marcas de azeite são proibidas
O governo federal intensificou, em 2025, as fiscalizações sobre o mercado de azeites no Brasil. Desde janeiro, 25 marcas foram proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária após laudos laboratoriais apontarem adulterações, fraudes e venda irregular dos produtos.

Entre as mais recentes estão Royal, Godio, La Vitta e Santa Lucia, suspensas em novembro. As análises revelaram que parte dos azeites vendidos como “extra virgem” continham misturas de óleos vegetais de outras espécies, tornando-os impróprios para consumo.

Segundo o Ministério da Agricultura, mais de 70 proibições foram registradas entre 2024 e 2025, incluindo empresas e lotes inteiros retirados de circulação. As companhias envolvidas estão impedidas de comercializar novos produtos até que regularizem suas licenças sanitárias e documentação.

Lista de azeites proibidos em 2025

As fiscalizações alcançaram diversas marcas conhecidas no mercado nacional. Confira alguns dos nomes incluídos na lista:

  • Royal,
  • Godio,
  • La Vitta,
  • Santa Lucia,
  • Azapa, Doma,
  • Alonso,
  • Quintas D’Oliveira,
  • Almazara,
  • Escarpas das Oliveiras,
  • La Ventosa,
  • Grego Santorini,
  • San Martín,
  • Castelo de Viana,
  • Terrasa,
  • Casa do Azeite,
  • Terra de Olivos,
  • Alcobaça,
  • Villa Glória,
  • Campo Ourique,
  • Málaga,
  • Serrano,
  • Vale dos Vinhedos,
  • Los Nobles.
  • Ouro Negro.

Motivos que levaram às proibições

De acordo com as autoridades, as principais irregularidades envolvem:

  • Adulteração com óleos vegetais;
  • Ausência de CNPJ ativo no Brasil;
  • Falta de registro e licenciamento sanitário;
  • Rótulos falsos ou informações enganosas;
  • Origem e composição incertas dos produtos.

A venda desses azeites é considerada uma infração grave. O governo alerta que consumidores não devem comprar nem consumir os produtos listados. Quem já adquiriu algum deles deve interromper o uso imediatamente e solicitar reembolso ou troca, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Denúncias podem ser feitas pelo Fala.BR, canal oficial do governo para registro de irregularidades e fraudes alimentares.

Como identificar um azeite verdadeiro e seguro

O Ministério da Agricultura orienta os consumidores a desconfiar de preços muito baixos e evitar produtos vendidos a granel. É essencial conferir se a marca possui registro ativo na Anvisa. A consulta pode ser feita gratuitamente no portal oficial, digitando o nome do produto no campo “Produto”.

