Anvisa proíbe 25 marcas de azeite por fraude em 2025; confira lista

Marcas de azeite são proibidas - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O governo federal intensificou, em 2025, as fiscalizações sobre o mercado de azeites no Brasil. Desde janeiro, 25 marcas foram proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária após laudos laboratoriais apontarem adulterações, fraudes e venda irregular dos produtos.

Entre as mais recentes estão Royal, Godio, La Vitta e Santa Lucia, suspensas em novembro. As análises revelaram que parte dos azeites vendidos como “extra virgem” continham misturas de óleos vegetais de outras espécies, tornando-os impróprios para consumo.

Segundo o Ministério da Agricultura, mais de 70 proibições foram registradas entre 2024 e 2025, incluindo empresas e lotes inteiros retirados de circulação. As companhias envolvidas estão impedidas de comercializar novos produtos até que regularizem suas licenças sanitárias e documentação.

Lista de azeites proibidos em 2025

As fiscalizações alcançaram diversas marcas conhecidas no mercado nacional. Confira alguns dos nomes incluídos na lista:

Royal,

Godio,

La Vitta,

Santa Lucia,

Azapa, Doma,

Alonso,

Quintas D’Oliveira,

Almazara,

Escarpas das Oliveiras,

La Ventosa,

Grego Santorini,

San Martín,

Castelo de Viana,

Terrasa,

Casa do Azeite,

Terra de Olivos,

Alcobaça,

Villa Glória,

Campo Ourique,

Málaga,

Serrano,

Vale dos Vinhedos,

Los Nobles.

Ouro Negro.

Motivos que levaram às proibições

De acordo com as autoridades, as principais irregularidades envolvem:

Adulteração com óleos vegetais;

Ausência de CNPJ ativo no Brasil;

Falta de registro e licenciamento sanitário;

Rótulos falsos ou informações enganosas;

Origem e composição incertas dos produtos.

A venda desses azeites é considerada uma infração grave. O governo alerta que consumidores não devem comprar nem consumir os produtos listados. Quem já adquiriu algum deles deve interromper o uso imediatamente e solicitar reembolso ou troca, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Denúncias podem ser feitas pelo Fala.BR, canal oficial do governo para registro de irregularidades e fraudes alimentares.

Como identificar um azeite verdadeiro e seguro

O Ministério da Agricultura orienta os consumidores a desconfiar de preços muito baixos e evitar produtos vendidos a granel. É essencial conferir se a marca possui registro ativo na Anvisa. A consulta pode ser feita gratuitamente no portal oficial, digitando o nome do produto no campo “Produto”.