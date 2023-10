Anvisa recolhe lotes da bebida alcóolica Sidra Cereser – sabor maçã | A TARDE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na última sexta-feira, 29, a suspensão das vendas, distribuição e uso, e o recolhimento voluntário, de lotes da bebida Sidra Cereser sabor maçã (garrafa de vidro verde contendo 660ml).

Segundo a Anvisa, o recolhimento é devido a possível presença de pequenos fragmentos de vidro na bebida. Aproximadamente 0,2% dos lotes afetados podem ter sido impactados por alteração dos vasilhames durante o processo de envase, o que levou à transferência de pequenos fragmentos de vidro para o interior das garrafas.

A agência recebeu o comunicado de início do procedimento pela empresa CRS Brands Indústria de Comércio S/A no último dia 25 de setembro. O recolhimento foi iniciado pela empresa para evitar a ingestão acidental dos fragmentos de vidro representa risco de danos à saúde, como cortes na boca ou outras partes do sistema digestivo se ingerido.

Trata-se de recolhimento de 28 lotes, fabricados em 22/07/2023, 16/08/2023 a 02/09/2023 e diz respeito a 2.237.952 unidades do produto ou 186.496 caixas. Confira número dos lotes que estão com a falha na produção:

1. L22 203 742 07

2. L22 203 743 07

3. L22 228 751 07

4. L22 228 752 07

5. L22 229 752 07

6. L22 229 753 07

7. L22 230 753 07

8. L22 230 754 07

9. L22 231 754 07

10. L22 231 755 07

11. L22 235 756 07

12. L22 236 756 07

13. L22 236 757 07

14. L22 237 757 07

15. L22 237 758 07

16. L22 237 759 07

17. L22 238 759 07

18. L22 238 760 07

19. L22 241 760 07

20. L22 241 761 07

21. L22 242 761 07

22. L22 242 762 07

23. L22 243 762 07

24. L22 243 763 07

25. L22 244 763 07

26. L22 244 764 07

27. L22 245 764 07

28. L22 245 765 07

Caso tenha um dos lote informado, é preciso entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 702 2517 ou pelo e-mail [email protected] para orientações sobre o procedimento de recolhimento ou substituição.

Os lotes podem ser verificados na parte superior da embalagem, impressos na cor preta sobre o lacre dourado, conforme ilustra a figura.