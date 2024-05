Anvisa suspende lotes de detergente por risco de contaminação | A TARDE

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda, distribuição e o uso de alguns lotes do detergente Ypê após identificar o risco potencial de contaminação microbiológica. Apesar disso, a fabricante informou que os lotes não oferece riscos à saúde ou segurança do consumidor.

Na publicação, a Anvisa explica que foi identificado um desvio no processo de resultado de análise de monitoramento de parâmetro de produção. Segundo publicado no Diário Oficial da União (DOU), os lotes fabricados nos meses de julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022, com final 1 e 3, estão suspensos e não devem ser usados.

A agência informou que havia sido notificada pela Química Amparo, empresa produtora do detergente Ypê sobre o recolhimento voluntário do produto, mas não divulgou quando isso aconteceu. A suspensão inclui detergentes de todos os tipos, dentro dessa identificação.

Em nota, a empresa informou que fez o recolhimento dos itens há mais de um mês após análise interna que identificou em alguns lotes a "descaracterização em seu odor tradicional, sem risco à saúde ou segurança do consumidor, porém, em alguns casos perceptível ao olfato".

Publicações relacionadas