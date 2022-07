Anvisa vai criar comitê de emergência para varíola dos macacos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a criação do Comitê Técnico da Emergência Monkeypox, nesta quarta-feira, 27, para tratar dos assuntos que envolvem a Varíola do Macacos. O grupo fará ações coordenadas para pesquisas clínicas, registros de casos, protocolos farmacêuticos e tratamento da doença.

Nesta terça-feira, 26, a líder técnica da Organização Mundial da Saúde para doença, Rosamund Lewis, disse que a situação da doença no Brasil é preocupante.

"A situação no Brasil é preocupante. É importante que as autoridades também tomem conhecimento da emergência de saúde pública de interesse internacional e das recomendações temporárias e tomem as medidas adequadas", disse durante coletiva.

Segundo estudo do New England Journal of Medicine com 528 pessoas em 16 países, a grande maioria dos casos, 95%, foram transmitidos sexualmente.