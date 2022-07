OMS: "Situação da varíola dos macacos no Brasil é muito preocupante"

Com 813 casos confirmados, o Brasil é o sétimo país com mais contaminações por varíola dos macacos no mundo, segundo dados de entidades internacionais.

Nesta terça-feira, 26, a líder técnica da Organização Mundial da Saúde para doença, Rosamund Lewis, disse que a situação do Brasil é preocupante.

"A situação no Brasil é preocupante. É importante que as autoridades também tomem conhecimento da emergência de saúde pública de interesse internacional e das recomendações temporárias e tomem as medidas adequadas", disse durante coletiva.

No sábado, 23, a Organização declarou a varíola dos macacos como emergência de saúde pública de interesse internacional. Segundo a instituição, a doença está presente em mais de 75 países.

Rosamund afirmou ainda que os casos da doença no Brasil podem estar sendo subnotificados.

"O que é criticamente importante é o acesso aos testes, e talvez até o acesso ao teste não esteja disponível em todos os lugares".

Segundo estudo do New England Journal of Medicine com 528 pessoas em 16 países, a grande maioria dos casos, 95%, foram transmitidos sexualmente.