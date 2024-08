Argentina suspeita de mpox em navio que partiu do Brasil

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a mpox como emergência global de saúde pública - Foto: Reprodução

Um navio de carga argentino, que saiu do Brasil, ficou de quarentena no Rio Paraná, após suspeita de um caso do vírus mpox a bordo, segundo informações do governo nesta terça-feira (20). O navio de bandeira da Libéria partiu de Santos para carregar de soja, segundo informações do Ministério da Saúde argentino

Leia mais:

>>OMS faz recomendações temporárias para situações de surto por mpox

>>Mpox não é nova covid, diz diretor da OMS na Europa

>>Emergência global por mpox: OMS toma decisão sobre lockdown

Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a mpox como emergência global de saúde pública.

A mpox, uma infecção viral que causa lesões cheias de pus e sintomas semelhantes aos da gripe, geralmente é leve, mas pode levar a óbito. Cerca de 13 países relataram casos de mpox causados ​​por outras cepas nas Américas neste ano, de acordo com dados da OMS.