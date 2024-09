Arritmia exige atenção contra morte súbita

Desfibrilador e equipamentos de primeiros socorros em sala de controle no metrô - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Quando acontece uma fatalidade como a morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo, aos 27 anos, uma pergunta logo se destaca: como pode uma pessoa tão jovem e atleta morrer assim? É que o atacante do clube Nacional, com uma vida dedicada ao esporte, teve um mal súbito aos 38 minutos de iniciada a partida contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, no dia 22 passado. Morreu cinco dias depois, segundo boletim médico do Hospital Albert Einstein, devido a morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

Em meio ao luto, a mãe do jogador se disse surpresa com o fato de ele ter uma arritmia. É que muita gente tem essa condição, que não necessariamente é uma doença, mas sim um conjunto de transtornos que podem modificar o ritmo normal do coração. E que podem não ter nenhuma gravidade ou ser muito grave, como no caso do jogador ou em outros em que acontece uma morte súbita, como explica o cardiologista baiano Marcos Barojas. “Arritmia é um conceito muito amplo, algo que altera o fluxo cardíaco normal, como uma batida acelerada devido a algum esforço ou uma doença pré-existente, adquirida ao longo da vida, ou ainda um problema congênito, estrutural do coração”.

As arritmias afetam mais de 20 milhões de pessoas por ano, com cerca 300 mil mortes súbitas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sbac). Podem ser percebidas, por exemplo, quando a pessoa faz um esforço, como subir uma ladeira, e sente palpitações, dor no peito ou falta de ar. Ou ainda se tem desmaios constantes. Mas antes que o esporte seja visto como vilão, o médico ressalta que a atividade física regular é preventiva para a maioria de nós. E ajuda na saúde cardiopulmonar. “A atividade física é tratamento, recomendada, na maioria dos casos, inclusive no pós-infarto” afirma o especialista, que é membro da Sociedade de Cardiologia da Bahia e atua no Hospital Português.

No caso de atletas profissionais, alerta o especialista, um protocolo médico rigoroso poderia minimizar ou evitar mortes como a de Izquierdo. Mas para um adulto comum e saudável, bastam o eletrocardiograma e exames rotineiros de sangue para o médico afastar possíveis problemas. “A primeira questão é identificar fatores de risco para um infarto”, diz o médico, elencando problemas como colesterol alto, hipertensão, diabetes, o fato da pessoa ser fumante – que podem levar a obstruções das artérias - ou ter tido um Acidente Vascular Cerebral ou febre reumática, entre outros. Pessoas com esses quadros requerem mais atenção e acompanhamento. “Mas o sofá mata mais que a caminhada”, reforça Barojas, referindo-se aos males do sedentarismo.

Lesões neurológicas

Assim como o jogador uruguaio, o comerciante Abenildo Antônio Gonçalves passou mal em uma partida de futebol, aos 58 anos, na cidade de Irecê. Desmaiou e foi reanimado por 16 minutos por um médico, colega de baba, que estava no local. Depois dos primeiros socorros, foi levado ao hospital regional da cidade e depois trazido a Salvador, onde foi atendido, inicialmente na Fundação Bahiana de Cardiologia e depois no Hospital Santa Izabel. O infarto desencadeou problemas neurológicos e cognitivos, que impactam a vida de seu Abenildo, atualmente com 69 anos, e da família. Apesar de ser um homem forte, ele requer acompanhamento 24 horas.

Foi um quadro totalmente diferente do primeiro infarto, aos 53 anos, também em um baba do fim de semana, mais do qual ele se recuperou totalmente. Filha de Abenildo, a jornalista Nilma Gonçalves conta que o pai era um homem muito ativo e sempre fez atividades físicas, que foram diminuindo com a rotina corrida. Após o primeiro infarto, ele passou a fazer caminhadas frequentes, mas aos poucos foi relaxando, ainda que mantivesse os exames de rotina em dia.

“A gente sabe que o exercício físico constante é muito melhor, mas também acha que algo assim não vai acontecer conosco”, pontua Nilma, acrescentando que o pai tinha uma rotina muito estressante. “Os médicos disseram que o estresse foi determinante para o segundo infarto”, recorda. Também concordam que os primeiros socorros eficientes foram muito importantes.

O neurologista Ivar Brandi, que já cuidou de seu Abenildo, explica que o sofrimento cerebral por falta de oxigenação nos minutos em que ele ficou desacordado levou a uma isquemia de várias partes do cérebro. E que acabou afetando áreas como a motora e cognitiva- esta última responsável pelo aprendizado, comportamento e conhecimento. “Qualquer lesão cardíaca vai levar a um risco de lesão cerebral, pois é o coração que alimenta o cérebro” , resume o especialista.

Questão de minutos

Tanto no caso de Izquiero quanto de seu Abenildo, a rapidez e a precisão do socorro foram fundamentais. O que nem sempre acontece, como no caso do idoso baiano Jorge Luiz Moreira, de 70 anos, que morreu no último dia 27, enquanto esperava atendimento na fila do CadÚnico, no Comércio. Ele teve um mal súbito, foi socorrido na própria agência, mas quando a equipe do SAMU chegou já estava sem vida.

A Secretária de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), responsável pelos postos do CadÚnico, informou em nota que o senhor chegou para atendimento já apresentando mal-estar. E que assim que os técnicos verificaram a situação, o conduziram para um local reservado, “para que fosse atendido de maneira eficiente e respeitosa”.

O cardiologista Marcos Barojas afirma que para evitar desfechos trágicos é preciso investir em prevenção primária (exames, consultas e afins) e prevenção secundária, ou seja, ”todas as interações que podem salvar vidas”. Num primeiro momento, diante de um quadro de infarto, é preciso fazer a compressão torácica e a massagem cardíaca. Depois, caso necessário, utilizar o Desfibrilador Externo Automático (DEA), aparelho que promove uma descarga elétrica no coração do paciente e que, segundo o médico, é auto explicativo e pode ser usado por pessoas leigas.

“Infelizmente, o desfibrilador só é encontrado em Salvador em locais como o aeroporto, estações do metrô e shoppings, mas ele deveria estar em qualquer lugar de grande circulação de pessoas, como em condomínios, escolas, academias e outros”, lamenta o médico, comparando o aparelho ao extintor, encontrado facilmente. “Também é preciso fornecer treinamento às equipes que trabalham nestes locais para usá-lo de forma mais eficiente”, reforça.

Metrô tem desfibrilador automático em todas as estações

Desde 2020 Salvador tem uma lei municipal (9.511) que obriga a presença do Desfibrilador Externo Automático (DEA) para uso imediato em locais com circulação igual ou superior a quatro mil pessoas por dia, como estações rodoviárias e ferroviárias, portos, shoppings centers, aeroportos, estádios, cinemas e outros. O descumprimento é passível de multa, estabelecida à época em R$ 10 mil.

Nas estações do metrô, os aparelhos integram as Salas de Segurança há dez anos, quando o meio de transporte chegou na cidade. Segundo Cleo Garcia, gerente das estações da CCR Metrô na Bahia, a utilização é feita pelas equipes de seguranças que ficam nas estações e terminais, que recebem treinamento apropriado. “Eles são de extrema importância, já salvaram vidas, principalmente na rapidez do atendimento que faz muita diferença para quem tem um problema cardíaco”, afirma Cleo.

No total, as equipes já fizeram cerca de mil atendimentos no primeiro semestre deste ano, com diferentes solicitações. “Depois de estabilizadas, as pessoas conseguem aguardar uma transferência para um hospital”, completa.

Os aparelhos, que passam por manutenção periódica, não estão em lugares visíveis nas estações, mas Cleo lembra que os socorristas são facilmente identificáveis. “Nossos clientes, que são cerca de 400 mil pessoas por dia, já sabem que podem contar com esse suporte”, afirma.