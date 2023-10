AVC deve matar quase 10 milhões de pessoas por ano em 2050 | A TARDE

Segunda principal causa de mortalidade no mundo, as mortes por Acidente Vascular Cerebral (AVC) devem aumentar 47%, passando de 6,6 milhões em 2020, para 9,7 milhões em 2050. A conclusão é de um estudo publicado recentemente na revista The Lancet Neurology.

O alerta acontece no mês em que é celebrado o Dia Mundial do AVC (29/10). Segundo a pesquisa, somente no Brasil foram registradas 114 mil mortes pela doença, que se caracteriza pela interrupção de fluxo sanguíneo para o cérebro, em 2022. Neste ano, 50 mil apenas no primeiro semestre, sendo a primeira causa de óbitos no país.

Ainda de acordo com os pesquisadores do estudo, os casos de AVC estão aumentando significativamente entre adultos jovens e de meia-idade, abaixo dos 55 anos, sendo a terceira causa de incapacidade no mundo.

“Cerca de 70% das pessoas não retorna ao trabalho após um AVC devido às suas sequelas, e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia”, destaca Alessandro Augusto de Sousa, neurologista do Hospital São Luiz Campinas.

Os principais sintomas do AVC são fraqueza ou formigamento na face, braço ou perna, especialmente em um lado do corpo; desvio da rima labial, com a boca torta ao falar; confusão mental, alterações da fala, visão, equilíbrio, coordenação motora e dor de cabeça forte e súbita.