Bahia registra 269 municípios em epidemia de dengue | A TARDE

A Bahia teve um crescimento de 667% nos casos de dengue em 2024, em relação ao mesmo período do ano passado, contabilizado 269 municípios em epidemia. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), até o dia 13 de abril deste ano, foram notificados 134.953 casos prováveis da doença no estado.

No mesmo período de 2023, foram notificados 17.595 casos prováveis, com a macrorregião de saúde do Sudoeste concentrando 44% dos casos e 65% dos óbitos.



Nesta segunda-feira, 15, durante a reunião semanal do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), que reúne representantes de diversas esferas governamentais, além do Conselho Estadual de Saúde (CES) e Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems-BA), o município de Vitória da Conquista foi citado como o caso mais preocupante.

A cidade conquistense lidera o número de casos prováveis e mortes da doença na Bahia, com o triplo de casos de Salvador e quatro vezes mais do que Feira de Santana. São 21.099 casos e 8 mortes confirmadas por Dengue. Além disso, o município contabiliza 2.378 notificações de Chikungunya e 1.123 de Zika.

Em municípios como Vitória da Conquista e Feira de Santana, o Governo do Estado tem sugerido a imediata instalação de unidades de referência para acolhimento, notificação, coleta de amostras e referenciamento para unidade hospitalar, quando necessário. Contudo, as medidas propostas ainda não foram plenamente adotadas.

Vacinação

Até o momento, o estado recebeu 170.469 doses de vacina contra a Dengue, com 110.448 já administradas. A campanha está focada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.