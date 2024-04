Bahia tem 30 mortes por dengue e 265 cidades em situação de epidemia | A TARDE

Há 371 municípios baianos em diferentes graus de enfrentamento à dengue, dos quais 265 têm situação de epidemia, 80 estão em risco e 18 em alerta, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Os dados foram contabilizados até anteontem.

O Estado soma 30 óbitos por dengue até o início de abril. Com sete mortes confirmadas, Vitória da Conquista tem o maior número, seguido de Jacaraci com quatro, e Juazeiro, Piripá e Feira de Santana com três, cada. Santo Antônio de Jesus tem dois registros, e houve um óbito nas seguintes cidades: Barra do Choça, Caetité, Campo Formoso, Carinhanha, Ibiassucê, Irecê, Santo Estevão e Encruzilhada.

Com alta de 788% sobre a mesma semana epidemiológica de 2023, no Estado já foram notificados 114.809 casos prováveis de dengue até anteontem, com Coeficiente de Incidência (CI) de 809,7 casos/100.000 habitantes. A Bahia ocupa o nono lugar entre os estados com maior CI, mas está fora da lista dos sete que já decretaram situação de emergência epidemiológica.

“Contamos com o apoio da população e das gestões municipais para que, juntos, possamos combater a dengue e superar esse momento. Não deixem água parada nas suas residências e locais de trabalho e procurem uma unidade de saúde se sentirem os sintomas da doença”, recomendou a titular da Sesab, Roberta Santana.

Ela destacou que o governo do Estado está atuando no enfrentamento da situação e já investiu mais de R$ 21 milhões na aquisição de novos carros de ‘fumacê’ e distribuição de cerca de 12 mil kits para os agentes de combate às endemias.

Roberta Santana pontuou ainda que o Estado tem apoiado os mutirões de limpeza, com o auxílio das forças de segurança e emergência, e aquisição de medicamentos e insumos para tratamento da população nas unidades de saúde.

A vacina contra a dengue foi aplicada em 101.804 crianças e adolescentes baianos entre 10 e 14 anos até a semana passada. A baixa adesão em alguns municípios motivou a Sesab à redistribuir cerca de 15 mil doses para Conquista, Serrinha, Jacaraci, Caetité, Barra do Choça, Teixeira de Freitas, Morro do Chapéu, Piripá, Macaúbas e Bonito.

Para a seleção das cidades, foram seguidas as recomendações do Ministério da Saúde, que considerou o número de casos prováveis absolutos notificados em 2024. A transferência ocorreu após pactuação feita na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância que reúne gestores municipais e estadual da Saúde. A pressa para o uso das doses, que começaram a chegar à Bahia em fevereiro deste ano, é devido à proximidade do prazo de validade das vacinas: 30 de abril. Sobre outras arboviroses, há 8.814 casos prováveis de chikungunya e 1.103 de Zika contabilizados até anteontem.