Bahia vai receber lote de vacinas contra a Covid-19 da variante XBB

Em Salvador, as vacinas estavam em falta desde o dia 7 de outubro - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Em falta em diversos municípios, a Bahia deve receber uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, da variante XBB, hoje, segundo a Secretaria de Saúde do estado (Sesab). A expectativa é que 42 mil pessoas dos 417 municípios possam ser imunizadas. O objetivo é atender à demanda gerada pelo desabastecimento ocorrido no início de outubro e reforçar a imunização. Em Salvador, as vacinas estavam em falta desde o dia 7 de outubro, quando a última remessa foi utilizada.

Uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM), realizada em setembro, revelou que mais de 1,5 mil municípios brasileiros enfrentaram a escassez de vacinas. O levantamento, realizado entre 2 e 11 de setembro, apontou que as cidades ficaram sem vacinas por pelo menos 30 dias. No entanto, o Ministério da Saúde negou uma falta generalizada, afirmando que o desabastecimento foi momentâneo, entre os dias 16 e 22 de outubro.

Esta fase da vacinação abrange crianças de 6 meses a menores de 5 anos, como parte da vacinação de rotina, e adultos elegíveis. A prioridade será dada a pessoa de 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, entre outros grupos prioritários.

Para os indivíduos dos grupos prioritários, o intervalo mínimo é de três (3) meses recomendado entre a última dose de qualquer vacina Covid-19 e a vacina Covid-19 monovalente (XBB). Desde junho de 2024, foram aplicadas 40.849 doses da vacina na Bahia, conforme dados do Ministério da Saúde.

Com a chegada dos novos lotes, surge mais um desafio, que é aplicar as doses antes que cheguem ao fim da validade. Na capital baiana há 555,6 mil pessoas habilitadas a se vacinar, desse total, cerca de 49 mil buscaram os postos para receber a dose.

No principal posto de vacinação de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, um funcionário explicou que até mesmo antes das vacinas acabarem, a procura era baixa, principalmente dos prioritários. Por lá a expectativa é que na terça-feira,29, as vacinas sejam aplicadas.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão