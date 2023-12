Bastante letal, confira cuidados para evitar o câncer de pele | A TARDE

O ser humano, em uma proporção considerável, tem uma certa dificuldade com cuidados básicos com a saúde a exemplo de ir a cada seis meses a um odontólogo se submeter a uma profilaxia que dura cerca de 30 minutos. Dentro desta seara, ele também esquece de cuidar de um importante órgão que é a pele, tema da nossa matéria que tratará do câncer de pele, cuja campanha para a prevenção ocorre durante o mês de dezembro.

Pensando neste aspecto, o Portal A TARDE ouviu uma especialista no assunto e uma pessoa que foi diagnosticada com a enfermidade a fim de que possam ser esclarecidas dúvidas e questionamentos a respeito de uma doença com altos índices de letalidade. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), em 2023, a Bahia deve ter 10.530 casos de câncer de pele não melanoma e Salvador 1.620. Já os casos de câncer de pele melanoma, que são mais raros e com alta taxa de mortalidade, devem ser registrados, 250 na Bahia e 70 em Salvador.

A dermatologista da AMO, Marilu Tiúba, contou o porquê de a doença acometer com maior intensidade o sexo masculino e quais os cuidados devem ser tomados para evitar o câncer. "A doença apresenta uma prevalência maior no sexo masculino, pois esse grupo tem uma resistência maior de buscar ajuda nos consultórios médicos, eles não gostam de aplicar protetor solar e ficam mais expostos ao sol, especialmente em horários não recomendados, sem a devida proteção", salientou. Ela pontuou ainda que, no Brasil, segundo dados do INCA, estima-se para o triênio de 2023 a 2025, o tipo de câncer mais frequente em homens será o câncer de pele não- melanoma, com 102 mil casos novos.

"Para evitar o câncer de pele é fundamental que alguns cuidados sejam tomados e inseridos na rotina da população. O primeiro e mais importante é o uso diário de protetor solar com FPS 30 ou maior. O filtro deve ser aplicado em quantidade suficiente para garantir uma fotoproteção adequada. Por exemplo, a quantidade de protetor solar considerando rosto e pescoço é de uma colher de chá mas, infelizmente, as pessoas usam geralmente camadas finas, não reaplicam a cada 2 horas o que prejudica a sua ação, diminuindo o seu fator de proteção. Evitar exposição nos horários das 9h às 16 h. Usar roupas com fator de proteção ultravioleta (FPU) e bonés ou chapéus de preferência de abas largas", acrescentou.

A médica explicou ainda que o principal fator causador do câncer de pele é a exposição excessiva à luz solar, além da falta do uso de protetor solar. O principal fator de risco associado aos cânceres de pele é a exposição excessiva aos raios solares (radiação ultravioleta). Esse dano é cumulativo e todo bronzeamento ou queimadura solar, vão causando inflamações na pele que a longo prazo podem desencadear o câncer de pele. Além disso, o bronzeamento artificial também oferece alto risco para o desenvolvimento do câncer de pele. Isso ocorre devido a emissão de altos níveis de radiação ultravioleta A (UVA)", detalhou.

A dermatologista explicou que o uso do protetor deve ser diário com o objetivo de proteger o rosto dos raios UVB, UVA e devem ser aplicados mesmo em locais fechados, para evitar também a ação da luz visível. A profissional chamou a atenção ainda para que a consulta a um profissional especializado ocorra, pelo menos, uma vez ao ano para que se possa ser examinado todo o corpo, inclusive o couro cabeludo. Segundo Tiúba, para os pacientes que tenham antecedentes da doença na família, é preciso fazer um mapeamento digital.

Ela aproveitou a oportunidade para dar uma dica de como identificar a presença da doença de forma simples. Segundo a médica, basta aplicar a regra ABCDE. "A (assimetria) B (bordas irregulares) C (múltiplas cores) D (diâmetro maior 6 mm) E (evolução). Ficar sempre atento às manchas ou feridas que não cicatrizam, lesões que sangram com facilidade ou apresentam coceira ou crostas persistentes. Evitem uso por conta própria de pomadas cicatrizantes sem antes passarem por um dermatologista", pontuou.

O Portal A Tarde também conversou com a administradora Tania Regina, de 57 anos, que foi acometida da doença há cerca de dois anos, mas que conseguiu detectar de forma precoce e logo recorreu a um tratamento e hoje está curada.

Regina contou que foi a uma consulta com a dermatologista para fins estéticos, mas ao chegar ao consultório a médica logo percebeu uma pinta no ombro e, de imediato, mudou o foco do atendimento. Ela foi submetida a exames que detectaram a doença em estágio inicial e a partir disso iniciou o tratamento.

"A princípio fiquei temerosa por se tratar de uma doença com altos índices de letalidade, mas graças a Deus cheguei a uma médica muito competente que logo notou algo diferente em mim e dessa forma fiz o tratamento sendo submetida a duas cirurgias e hoje estou curada", contou Regina.

Ela acrescentou ainda que acredita ter uma pré-disposição para a doença e, além disso, afirmou ter ficado um longo período da sua juventude exposta ao sol. Atualmente ela leva uma vida normal, mas não pode ficar exposta à luz solar, usa sempre bonés e roupas com proteção e continua fazendo acompanhamento a cada seis meses.