Brasil atinge recorde da dengue com 6 milhões de casos e 4 mil mortes

Até o momento, o estado recebeu 170.469 doses de vacina contra a Dengue - Foto: Reprodução shutterstock

O número de casos prováveis de dengue no Brasil chegou a um novo recorde histórico nesta quarta-feira, 19, com 6.007.048 registros do tipo. A informação consta no Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde.

Até o momento, o número já é 264,2% maior que o total registrado em 2023, quando os números absolutos revelaram 1.649.144 casos prováveis de dengue no país.

O Brasil chegou a 1 milhão de casos em 29 de fevereiro. Menos de um mês depois, em 21 de março, o número dobrou.

Os 3 milhões foram atingidos 19 dias depois, em 10 de abril. Período igual foi necessário para se chegar aos 4 milhões. Os 5 milhões foram batidos no dia 20 de maio, mais de um mês depois.

Apesar do recorde, o momento é de desaceleração da doença. Na semana epidemiológica 22 (26/5/2024) a (1/6/2024) foram 102,2 mil registros. Mas o número decaiu nas semanas seguintes para 67,4 mil e 31,9 mil, respectivamente.

Mesmo com o certo atraso na inserção dos dados, a tendência é de redução desde o pico de 411.706 casos prováveis registrados entre os dias 31/3/2024 e 6/4/2024.

Mortes

A dengue já matou 3.999 pessoas neste ano no Brasil. No ano passado foram 1.179 mortes pela doença. Os óbitos deste ano ainda devem crescer, pois há 2.831 em investigação para verificar a possível relação com a doença.