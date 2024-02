Brasil contabiliza mais de 650 mil casos de dengue | A TARDE

O Brasil atingiu a marca de 653.656 casos de dengue nesta segunda-feira, 19. O balanço foi divulgado pelo painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. Os números indicam 321,9 casos por grupo de 100 mil habitantes.

Segundo os dados, foram 94 mortes por consequência da doença. Outros 438 óbitos estão em investigação. Com 55%, as mulheres respondem pela maioria das infecções, enquanto os homens registram 45%. A faixa etária dos 30 aos 39 anos lideram os casos de dengue, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e depois 50 a 59 anos.

O maior coeficiente de incidência está no Distrito Federal, com (2.405,6 casos por 100 mil habitantes). Em seguida, aparecem Minas Gerais (936,1), Acre (622,4), Paraná (512,6) e Goiás (487,6). Em casos absolutos, Minas Gerais lidera, com 192.258 registros. São Paulo (90.408), Distrito Federal (67.768), Paraná (58.660) e Rio de Janeiro (41.435) aparecem em seguida.

A vacinação contra a dengue já teve início no Brasil. A distribuição dos imunizantes para 315 municípios teve início no dia 8 de fevereiro.

A Agência Brasil informou que a vacinação foi iniciada no Distrito Federal e em Goiás, regiões com altos índices de contaminação. Capitais como Campo Grande (MS), Salvador (BA), São Luís (MA) e Rio Branco (AC). Em Natal (RN) e João Pessoa (PB) também receberam doses.