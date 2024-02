Brasil registra 1º caso de sarampo importado desde 2022 | A TARDE

A criança passa bem e os familiares não apresentaram sintomas | Foto: Divulgação | Ministério da Saúde

O Rio Grande do Sul registrou, na quinta-feira, 25, um caso de sarampo importado: um menino de 3 anos que chegou do Paquistão no dia 27 de dezembro e não estava vacinado contra a doença. Este é o primeiro caso de sarampo confirmado no país desde junho de 2022.

O menino chegou ao Brasil por São Paulo em 26 de dezembro e viajou para o Rio Grande do Sul no dia seguinte. Neste período, ele ainda não estava transmitindo a doença. A família procurou atendimento médico em 2 de fevereiro, após a criança apresentar dor abdominal e febre.

Ele foi hospitalizado e permaneceu em isolamento até o dia 15, posteriormente confirmada a infecção através de exames de sorologia. A criança passa bem e os familiares não apresentaram sintomas.

De acordo com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), o município monitora atendimentos de pacientes com febre, erupção cutânea, tosse, coriza ou conjuntivite sem identificação de caso suspeito.