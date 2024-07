15/07/2024 às 13:38 - há XX semanas | Autor: Da Redação SAÚDE Brasil sai da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas Em 2021, o Brasil ocupava o 7º lugar no ranking

No Brasil, a DTP faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: SHIRLEY STOLZE

O Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas, de acordo com um novo relatório global da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef). O documento foi divulgado nesta segunda-feira, 15. Em 2021, o Brasil ocupava o 7º lugar no ranking. Os dados do documento mostram que o número de crianças brasileiras que não receberam nenhuma dose da vacina pentavalente (DTP1) caiu de 687 mil em 2021 para 103 mil em 2023. Para a DTP3, o número de não crianças não vacinadas caiu de 846 mil para 257 mil no mesmo período.

No Brasil, a DTP faz parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2023, 13 dos 16 principais imunizantes do calendário infantil apresentaram aumento das coberturas vacinais em todo o Brasil, quando comparadas às coberturas registradas em 2022.

