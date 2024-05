Brasil ultrapassa 4 milhões de casos de dengue | A TARDE

O Brasil alcançou a marca de 4.127.571 de casos prováveis de dengue em 2024, segundo dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses, atualizado nesta segunda-feira, 29.

No total, são 1.937 mortos pela doença. Esta é a maior quantidade de óbitos confirmados desde o início da série histórica no país, em 2000, superando o recorde registrado em todo o ano de 2023 (1.094 mortes).

Leia também:

>>> Inspeção e limpeza da caixa d'água evita proliferação da dengue



>>> Confira dicas para diferenciar os sintomas da dengue e da gripe

Em relação ao número de casos, 2024 (4.127.571) já supera 2015 (1.688.688) e 2023 (1.641.278), anos que, até então, tinham registrado mais números da infecção.

De acordo com o Ministério da Saúde, o alto volume de casos registrado neste ano tem relação com fatores como as mudanças climáticas e a circulação de mais de um sorotipo do vírus.