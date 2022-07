Cães integram tratamento de pacientes na clínica Amo

Angus e Thor são dois cães heróis. Há quase 3 anos, eles fazem visitas a pacientes em tratamento de quimioterapia ou infusão medicamentosa, para proporcionar bem-estar e trazer alegria. Esse movimento é parte do Projeto de Intervenções Assistidas por Animais (IAAs) da clínica Amo.

Adotado em vários países, esse método é realizado por profissionais de saúde e tem o animal como parte integrante do processo terapêutico. Toda semana, Angus e Thor fazem uma ronda na clínica com seus jalecos feitos sob medida, e um crachá.

A visita dos dois é muito esperada pelos pacientes, em quase 3 anos, os cães já fizeram 50 visitas a mais de 200 pacientes.

Graziela Brandão, gerente de organização assistencial da Clínica Amo, aprova a iniciativa. “Adotamos o programa aqui e é gratificante ouvir os relatos dos benefícios emocionais e o quanto isso favorece o tratamento, principalmente durante a quimioterapia”, diz.

Angus e Thor são devidamente treinados para realizar essa atividade. A psicóloga Tatiane Seixas é tutora de Angus e acompanha o cãomigo em todas as visitas.

Angus tem 7 anos e já desenvolve a atividade desde 1 ano e 4 meses. “É uma satisfação enorme poder desenvolver esse trabalho e é impossível contabilizar e mensurar os ganhos para os pacientes, as equipes e os familiares e acompanhantes”, avalia a tutora.

As Intervenções Assistidas por Animais são adotadas em vários países. Estudos mostram que os pacientes contemplados pelas visitas dos pets, têm vários benefícios.

Entre eles estão: redução da percepção da dor, diminuição dos níveis de ansiedade e estresse, redução do receio e preocupação em internamentos, melhora do sentimento de solidão, alívio dos sintomas de depressão, motivação e maior contato com a realidade (no caso de pacientes hospitalizados). Os cães também auxiliam a equipe dos profissionais de saúde na intervenção em situações de trauma.

Na Clínica Amo, a visita dos labradores é desenvolvida em parceria com o GNAP, centro de especialidades em saúde e reabilitação domiciliar. Os cães são devidamente vacinados, vermifugados e mantidos em plena condição de saúde. As atividades seguem as diretrizes da Associação Internacional de Organizações de Interação Humano-Animal (IAHAIO).

