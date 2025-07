Caminhada em Salvador destaca poder do leite materno como 'vacina natural'

Caminhada pela Amamentação vai sair do Jardim de Alah - Foto: Divulgação

Para celebrar o Agosto Dourado, mês dedicado a incentivar o aleitamento materno, a Sociedade Baiana de Pediatria (Sobape) e o CIAM (Comitê Estadual de Aleitamento Materno) vão promover domingo, 3, às 8h, a Caminhada pela Amamentação, que vai sair do Jardim de Alah em direção ao Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio.

O apoio é da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). "O evento é uma oportunidade de unir forças e conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno. Queremos que todas as mães saibam que não estão sozinhas nessa jornada.”, ressalta a presidente da Sobape, a pediatra Ana Paz.

O leite materno é considerado o alimento mais completo, fornecendo todos os nutrientes necessários, como proteínas, vitaminas e anticorpos, que fortalecem o sistema imunológico do recém-nascido. Além disso, a amamentação reduz significativamente os riscos de infecções, alergias e doenças crônicas, como obesidade e diabetes, ao longo da vida.

"O leite materno é muito mais do que alimento. É uma 'vacina natural', protegendo o bebê contra diversas doenças e fortalecendo o sistema imunológico desde os primeiros dias de vida", destacou Ana Paz.

Redução do risco de câncer

Para as mães, o ato de amamentar também traz benefícios, como a redução do risco de câncer de mama e ovário, além de ajudar na recuperação pós-parto, promovendo o vínculo emocional entre mãe e filho. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade e sua continuidade, junto com alimentos complementares, até os dois anos ou mais.