Campanha de Multivacinação percorre Lauro de Freitas | A TARDE

A partir de segunda-feira, 8, até a sexta-feira, 8, o Carro do Zé Gotinha retorna ao município de Lauro de Freitas para intensificar a Campanha de Multivacinação diretamente nos bairros. Durante a semana, o veículo percorrerá cinco localidades, das 8h às 12h e das 13h às 15h30.

O Carro do Zé Gotinha percorrerá os bairros, com as equipes vacinadoras das Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, em busca de pacientes com cartões de vacina atrasados, com foco especial em crianças e adolescentes menores de 15 anos, além de outros públicos.

As vacinas disponíveis cobrem o Calendário Nacional, incluindo Influenza e Covid-19. Interessados devem ficar atentos à passagem do carro, munidos da caderneta de vacinação, cartão SUS, documento de identificação com foto e CPF. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados de responsáveis.

Locais onde o Zé Gotinha vai passar

08/01 – Capelão (área de cobertura da USF Manoel José Pereira)

09/01 – Itinga (área de cobertura da USF Cidade Nova)

10/01 – Caji/Vida Nova (área de cobertura da USF Caji/Vida Nova)

11/01 – Areia Branca (área de cobertura da USF Antônio Carlos Rodrigues)

12/01 – Jambeiro (área de cobertura da USF Padre João Abel)

Resultado da colaboração entre a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesa), a iniciativa da Campanha de Multivacinação tem como objetivo a ampliação da cobertura vacinal. Na última etapa no município, o Carro do Zé Gotinha cruzou as localidades de Chafariz e Vila Mar, Boca da Mata e Santos Dumont, além de Parque São Paulo e Jardim Centenário.

Vacinação

Para manter em dia a caderneta de vacinação, o município de Lauro de Freitas conta com 16 salas de vacinação, de segunda a sexta-feira, nas Unidades de Saúde da Família (USFs), além do Posto Avançado de Vacinação no Parque Shopping Bahia, aberto de segunda a sábado.