Carga mental de mulheres guia espaço de terapias em Salvador

Dados do IBGE indicam que mulheres dedicam 21,3 horas por semana a afazeres de residência. Homens dedicam 11,7 horas. O acúmulo de atividades impacta a saúde. O relatório da ONG Think Olga mostra que 45% das brasileiras possuem diagnósticos de ansiedade ou depressão.

Terapeuta Ayeska Azevedo - Foto: Ayeska Azevedo

Para atender o cenário, a terapeuta Ayeska Azevedo estrutura o espaço Ayê Terapias do Feminino no bairro Itaigara, em Salvador. A proposta reúne práticas de saúde com foco no público de mulheres, com uso de constelações de sistemas, terapia de florais e aromas. Os métodos registraram 7,16 milhões de atendimentos no SUS em 2024.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Relatos de consultório e sintomas

As demandas de pacientes envolvem fadiga, alterações de sono e queda de libido. Ayeska Azevedo explica os perfis de atendimento.

"A maioria [das mulheres que atendo] tem mais de 40 anos, uma vida que funciona - trabalho, família, relações -, mas sente que algo essencial está apagado. São mulheres que sentem no corpo: cansaço que não passa com descanso, libido que foi embora, uma sensação de viver no piloto automático".

A terapeuta ressalta que o ambiente de terapias visa facilitar os tratamentos. '

"Quando uma mulher entra num espaço concebido para mulheres, ela vivencia seu processo terapêutico de um jeito diferente. Há uma permissão tácita para falar do que normalmente não se fala: o corpo que mudou, o desejo que sumiu, a raiva que não tem nome, a exaustão que ninguém vê, porque ela continua dando conta de tudo. Num ambiente genérico, essas questões aparecem, mas com mais camadas de proteção. Aqui elas podem emergir mais cedo, com menos esforço, e o processo terapêutico pode ir mais fundo”, pontua.

Origens de exaustão

Os quadros de saúde apresentam ligações. Ayeska Azevedo analisa:

"A exaustão crônica da mulher não é só falta de sono ou excesso de trabalho, e sim o resultado de décadas vivendo desconectada de si mesma, priorizando os outros antes de se priorizar. A libido baixa é frequentemente um sinal de que algo está errado, muito antes da mulher admitir conscientemente. E a menopausa, que a medicina tradicional trata apenas como evento hormonal, é também uma passagem de vida inteira, um convite para renegociar quem essa mulher é e o que ela quer daqui para frente", destaca.

Sobre a aplicação das ferramentas de saúde, ela afirma que "não é alternativo ao convencional, é complementar e, muitas vezes, o que faltava”.

Sonbre os números de pesquisas de saúde refletem os relatos de consultório, Azevedo explica que "wsses números confirmam o que eu já observava no consultório há anos: as mulheres estão buscando um cuidado que vai além do convencional, que as veja inteiras".

Informações de agendamento em Salvador