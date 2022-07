Carla Perez e Jacaré dançam juntos em show de Xanddy nos EUA: 'Irmão'

Fãs do grupo 'É o Tchan' tiveram um momento nostálgico nesta segunda-feira, 11, após Carla Perez publicar um vídeo dançando no palco de um Xanddy Samba Summer nos Estados Unidos.

Quem apareceu no evento foi Edson Cardoso, o Jacaré, que subiu no palco, dançou com Carla e levou o público à loucura.

"Meu amor, Xanddy, te amo. Sou sua fã. Jacaré, meu irmão, não pode deixar de ter esse encontro mágico, né? Amamos você e sua linda família", escreveu Carla.

Carla e Xanddy moram nos EUA desde 2016. Edson Cardoso mora com a esposa e os filhos em Vancouver, no Canadá.

