Casos de Covid sobem nas primeiras semanas do ano no Brasil | A TARDE

O Brasil registrou196.460 novos casos de Covid do dia 1° de janeiro até o dia 10 de fevereiro, de acordo com dados do painel Covid-19 do Ministério da Saúde. Em relação à média móvel, as seis primeiras semanas do ano apresentaram uma taxa de cerca de 33,5 mil casos por semana. No mesmo período de 2023, essa taxa era de 21 mil.

Em comparação ao último ano, o país registrou um aumento de 154% na média móvel de casos de coronavírus. Já o número de mortes nas primeiras seis semanas do ano, foi maior no ano passado, chegando a 3.751 óbitos de 1° de janeiro a 11 de fevereiro. Em 2024, até o último dia 10, foram registradas 1.127 mortes por Covid.

De acordo com o Ministério da Saúde, de 23 de dezembro de 2023 até 17 de fevereiro de 2024, o número de testes rápidos para detecção da Covid passou de 37.917 para 75.098.

Também há possibilidade dos novos casos subirem nas próximas semanas, devido as infecções decorrentes de aglomerações no Carnaval ainda não contabilizadas.