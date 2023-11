Casos de dengue aumentam 35,7% na Bahia | A TARDE

Foram registrados na Bahia, até o último dia 4 de novembro, 46.234 novos casos de dengue, fator que representa um aumento de 35,7%, na comparação com o mesmo período de 2022, quando foram contabilizados 34.063 ocorrências. As informações são da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Com o surgimento deste cenário, o infectologista Claudilson Bastos recomenda a adoção de algumas medidas importantes, como a vacinação, que ajuda a prevenir o agravamento nos casos da doença.



Disponível no Brasil desde junho, a vacina Qdenga, do laboratório japonês Takeda, foi a primeira autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação tanto em pessoas que nunca tiveram dengue como em quem já teve a doença. O imunizante está disponível na rede privada. “A vacina é muito eficiente e segura e ajuda a prevenir mais de 80% dos casos gerais de dengue e reduz em 90% as hospitalizações”, pontuou o médico, acrescentando que a Qdenda protege contra os quatro tipos do vírus (DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4), sendo que as dos tipos 1, 2 e 4 são as mais comuns no Brasil.



Ele também alertou para outras medidas mais cotidianas que podem ser adotadas pela população e que auxilia no combate ao Aedes aegypti, que é responsável por transmitir outros dois arbovírus: zika e chikungunya. “Com as chuvas e estações mais quentes, como a primavera e verão, aumentam o risco de proliferação do mosquito por conta de água parada, que é o cenário ideal para a reprodução deste inseto. Por isso, livre-se de objetos que acumulam água parada, como latas, potes e pneus, assim como armazenar garrafas da forma correta, com a boca para baixo, e evitar a contaminação de calhas, deixando-as desobstruídas e livres de folhas e galhos, e de caixas-d'água, cobrindo-as adequadamente”, orientou.



Exame unificado



O diagnóstico da doença pode ser feito por meio de diferentes exames. De acordo com o infectologista, o teste rápido para antígeno dengue (NS1, anticorpos IgG e IgM) tem resultado em até um dia útil. Já a detecção e tipagem do vírus da dengue por PCR tem resultado em até sete dias úteis. O Sabin Diagnóstico e Saúde oferece ainda o PCR combo, que detecta três vírus – dengue, zika e chikungunya – com resultado em dois dias úteis.



De acordo com o especialista, dentre os exames disponíveis para detecção da doença, o PCR combo oferece o diagnóstico mais amplo. “Ao usar a técnica molecular de RT-PCR quantitativo, o teste tem a vantagem de identificar nos primeiros dias da doença, qual dos três vírus acomete o paciente, sem a necessidade de pedir ou fazer reações em separado para cada uma; ou seja, com uma única amostra é possível pesquisar os três vírus”, explicou.