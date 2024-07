Centro para transplante de medula óssea é inaugurado em Salvador

A unidade de Transplante de Medula Óssea foi inaugurada nesta quarta-feira, 3 - Foto: Divulgação

Um marco para o tratamento especializado das doenças hematológicas na Bahia, a implantação da unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO), do Câncer Center Santa Izabel e Oncoclínicas, foi inaugurada na tarde desta quarta-feira, 3, em Salvador.

"A inauguração do serviço é um marco na medicina baiana que vai proporcionar aos pacientes uma nova opção, com uma qualidade capitaneada nacionalmente pelo doutor Renato Cunha. Aqui em Salvador, com doutora Suelen Rício, e membros integrantes da equipe como o doutor Jairo Sobrinho e doutor Luiz Henrique, entre vários outros. Estes que vão realmente trazer uma nova oportunidade de cura para muitos pacientes que são portadores de doenças que, fora de uma realidade de transplante, pode se tornar letais", contou a oncologista baiana Clarissa Mathias, especialista do Grupo Oncoclínicas e pesquisadora do Instituto Oncoclínicas.

O serviço de TMO conta com um total de 12 leitos dedicados, além de infraestrutura completa, com laboratórios e cuidados de enfermagem especializados, espaço humanizado de apoio aos acompanhantes e toda a retaguarda de um hospital de grande porte.

Os cuidados com o Centro de TMO envolvem também a participação de equipe multiprofissional qualificada com enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, dentistas, assistentes sociais, fonoaudiólogos e médicos especializados em transplante de medula óssea, que contarão com o suporte de profissionais de outras especialidades médicas.

"A unidade vai ter a marca principal do Hospital Santa Izabel que é o acolhimento, o carinho e a competência com todos os seus pacientes [...] O serviço de transplantes de medula óssea visa a realizar transplantes autólogos, Transplante alogênico e CAR-T cell", completa Clarssa.

As intervenções seguiram os requisitos técnicos estabelecidos para ampliar a segurança e reduzir os riscos de infecção. Os sistemas de ar e água receberam cuidados específicos, e o mobiliário e os equipamentos necessários para o funcionamento da unidade favorecem o conforto e bem-estar dos pacientes.