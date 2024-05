CEPAHR fará inserção de DIU em posto de saúde neste sábado; saiba qual | A TARDE

Equipes do Centro Médico Elsimar Coutinho Day Hospital (CEPAHR) realizará uma ação de saúde no posto do bairro da Paz, das 8h às 12h, com o propósito de atender cerca de 100 famílias que buscam orientações sobre planejamento familiar e métodos contraceptivos com a presença de uma equipe formada por médicos e enfermeiros.

Na ocasião serão ofertados, por exemplo, a colocação de DIU, injetável e pílulas anticonceptivas. Além disso, a equipe fará o encaminhamento de pacientes que desejam fazer laqueadura e vasectomia.

Os procedimentos serão realizados no CEPARH após triagem e indicação médica. Com isso, a instituição visa promover a conscientização sobre a importância do Planejamento Familiar e reforçar o seu papel junto às comunidades e a população mais carente.

