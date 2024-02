Cirurgia robótica baiana será destaque em simpósio norte-americano | A TARDE

Os trabalhos do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica (IBCR) terão reconhecimento internacional, após convite para a participação no Simpósio Norte-Americano de Urologia Robótica (NARUS 2024), que acontecerá na cidade de Las Vegas, em Nevada (EUA), nos dias 22 a 24 deste mês. Em solo baiano, as iniciativas inovadoras estão relacionadas com quatro cirurgias de alta complexidade realizadas no Hospital Mater Dei Salvador, no Engenho Velho da Federação.

São iniciativas que passam pela cirurgia robótica pediátrica e adulta. Vale destacar que a maioria dos resultados apresentados no NARUS, considerado um dos mais importantes congressos de cirurgia robótica do mundo, é desenvolvida por urologistas que atuam nos Estados Unidos. No entanto, pesquisas de notável relevância desenvolvidas em outros países, a exemplo das feitas pelo Instituto Baiano, são selecionadas pelos organizadores.

No Bellagio Hotel & Casino, local do Simpósio, o urologista Alexandre Ziomkowski, coordenador do Núcleo de Ciência e Tecnologia do IBCR e representante da equipe, vai mostrar os vídeos que detalham as técnicas utilizadas nas quatro cirurgias. Todas elas foram realizadas também pelo urologista coordenador do Instituto, Nilo Jorge Leão, e pelo diretor do Núcleo de Urologia do IBCR, Leonardo Calazans, juntamente com outros cirurgiões baianos.

A cirurgia robótica pediátrica conhecida como reimplante ureteral foi foco de um dos estudos. “O procedimento cria uma nova conexão entre o ureter e a bexiga quando o ureter encontra-se obstruído”, resumiu o urologista Nilo Jorge Leão, primeiro cirurgião a realizar uma cirurgia robótica pediátrica na Bahia. Segundo ele, a equipe do IBCR reúne cirurgiões com as maiores experiências em cirurgia robótica infantil do Brasil. “Não poderíamos deixar de compartilhar com o mundo parte desse conhecimento precioso produzido aqui”, destacou o especialista.

O segundo trabalho revela uma nefrectomia parcial de altíssima complexidade realizada em um paciente jovem com câncer renal. Embora a indicação prévia fosse a retirada total do rim, o uso de recursos tecnológicos avançados, como o ultrassom robótico BK5000 (RoboX) e a visão robótica infravermelha (Firefly), aliado à expertise da equipe do IBCR, tornou possível a retirada do tumor com total preservação renal.

A terceira cirurgia beneficiou um paciente do estado de Sergipe, operado em Salvador devido a um estreitamento do ureter, tubo muscular que conduz a urina do rim para a bexiga. “Neste caso, utilizamos uma técnica inovadora que utiliza a indocianina verde para identificar o ponto de estreitamento do ureter. E, com a precisão típica da cirurgia robótica, conseguimos reparar o defeito com sucesso”, explicou Nilo Jorge Leão.

O quarto vídeo que será apresentado no NARUS 2024 pela equipe de urologia do IBCR retrata um caso complexo de tratamento curativo de metástase testicular envolvendo a aorta abdominal em um jovem de 20 anos de idade. Em uma cirurgia convencional (aberta), o paciente ficaria em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e no hospital por 7 a 10 dias, mas com o uso da técnica robótica, ele recebeu alta em 24 horas. Poucas equipes em todo o mundo já realizaram este tipo de procedimento.