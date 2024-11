Climério de Oliveira celebra 114 anos na área da saúde perinatal - Foto: Divulgação

A Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia (MCO-UFBA), completou 114 anos de fundação. Reconhecida como uma das instituições pioneiras na saúde pública do Brasil, a maternidade comemora mais de um século de serviços prestados com a “V Jornada Científica”. Com o tema “Cuidados Paliativos Perinatal”, o evento debate os avanços e desafios na área da saúde perinatal, abordando o cuidado com gestantes e bebês que que enfrentam diagnósticos graves e necessitam de atenção especializada e a assistência sensível e individualizada.

A Maternidade-escola atende integralmente pelo SUS, e se mantém na vanguarda com a pesquisa em saúde pública e a formação de novos profissionais, contando com uma equipe multidisciplinar para garantir um cuidado mais integralizado de seus pacientes.

Unidade de referência

Fundada em 1910, a maternidade foi idealizada para oferecer atendimento seguro e de qualidade às gestantes da época. Sinaide Coelho, superintendente da Maternidade e enfermeira de formação, reflete sobre essa trajetória: “A Climério de Oliveira acompanhou as mudanças da sociedade e das políticas públicas de saúde. Hoje, somos uma maternidade de referência em vários serviços e temos programas específicos para populações vulneráveis, como o programa Manjedoura, que atende mulheres em situação de rua, e o Transgesta, voltado para pessoas trans que gestam”.

A superintendente também destaca o avanço da humanização no atendimento. A maternidade oferece suporte emocional e psicológico para pacientes que passaram por situações como violência sexual ou perda gestacional, sempre com uma abordagem acolhedora e individualizada, além de programa de atenção ao abortamento com acompanhamento domiciliar. “Temos uma equipe multidisciplinar que atua em todos os momentos do atendimento, desde o pré-natal até o pós-parto, garantindo que o cuidado seja integral e adaptado às necessidades de cada paciente”, afirma Coelho.

Além de ser uma unidade de atendimento, a Climério também é uma maternidade-escola certificada pelo MEC. Carlos Menezes, gerente de ensino e pesquisa e obstetra, explica que a maternidade acolhe cerca de 92 residentes por ano, formando profissionais em diversas áreas da saúde, como medicina, psicologia, fisioterapia e serviço social. “Aqui, cada profissional aprende que o cuidado com o paciente é um trabalho conjunto. Se queremos oferecer uma atenção integral, precisamos da colaboração de todos os especialistas”, afirma. A maternidade também atua como um campo de pesquisa, onde alunos e pesquisadores desenvolvem estudos que resultam em novas práticas de cuidado.

Casa da Gestante

Com uma gama de serviços especializados, a maternidade atende uma média mensal de 300 partos, 6570 exames laboratoriais, 3345 consultas ambulatoriais, 1273 ultrassonografias e 400 mamografias. A instituição é referência no tratamento da doença trofoblástica e oferece suporte completo para gestantes de alto risco e suas famílias. Para atender gestantes do interior da Bahia, a maternidade conta com a Casa da Gestante, um espaço de acolhimento para mulheres que não têm onde se hospedar durante o tratamento em Salvador. Entre os serviços inovadores, destaca-se o banco de leite da maternidade, pioneiro na capital baiana, e um setor de medicina fetal que traz o que há de mais avançado em tecnologia e conhecimento para cuidados intra-uterino. Além disso, a instituição é a única em Salvador que possui psiquiatras especializados para o cuidado de mulheres durante a gestação, oferecendo suporte integral e humanizado para as gestantes. O serviço funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h, e para marcação de exames e consultas basta entrar em contato através do número 32839269.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela