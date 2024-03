Combate à Dengue é reforçado com drones e carros fumacê | A TARDE

Diante do aumento do número de casos da doença, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) intensificam ações contra a enfermidade. O planejamento para uma semana dedicada a ações de combate à doença no estado, o uso de drones e o começo da utilização dos carros fumacê na capital baiana são algumas das medidas reforçadas no combate à dengue.

Após o Dia D de Mobilização Nacional contra a Dengue, o governo do estado já planeja a Semana Estadual da Bahia contra a enfermidade, de acordo com a coordenadora de Doenças de Transmissão Vetorial da Sesab, Sandra Oliveira. A expectativa é que o conjunto de ações que visa combater a dengue no estado aconteça já na próxima semana.

Outra estratégia recente adotada pela Sesab é o uso de drones para identificar possíveis criadouros do mosquito em áreas ou imóveis de difícil acesso para os agentes. A partir dessa identificação, é organizado o procedimento necessário para lidar com a questão.

A ação que começou direcionada aos municípios com maior número de casos pode passar por uma ampliação. “O governo do estado está vendo a possibilidade de nós fazermos mais aquisições (de drones) para poder fortalecer essa rastreabilidade e então utilizar essa estratégia para possibilitar a identificação desses possíveis criadouros”, explica Sandra Oliveira.

Ainda ontem, em Salvador, começou a utilização dos carros fumacê para combater a presença do mosquito Aedes aegypti em áreas que foram identificadas com aglomeração de casos de dengue. Os distritos sanitários escolhidos neste primeiro momento foram Cabula, Subúrbio, Boca do Rio e São Caetano.

Os três carros cedidos pelo governo estadual para o município vão realizar visitas diárias para aplicação do inseticida, exceto se estiver chovendo. O veículo atua direcionado para as regiões em que houve aglomeração de casos, ele não age em todo o distrito.

Os carros fumacê devem atuar pelo período de 15 dias, mas a depender da situação do município o apoio pode ser prorrogado, segunda a subcoordenadora das ações e controle das arboviroses do Centro de Controle de Zoonoses, Lucrécia Lopes.