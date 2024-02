Combate à Dengue: Plano de contingência da Bahia é referência nacional | A TARDE

O Ministério da Saúde apontou a Bahia como referência em relação ao plano de contingência no combate à Dengue, principalmente por causa do período de chuvas que propicia um aumento na proliferação do Aedes aegypti.

A declaração foi feita pela ministra da Saúde Nísia Trindade, que participou de uma reunião no sábado, 17, com o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o senador Jaques Wagner, a secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana, além de prefeitos e representantes de diversos órgãos governamentais.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, enfatizou que o plano de contingência da Bahia "não apenas demonstra a capacidade de resposta rápida do estado diante de crises de saúde pública, mas também serve como modelo de colaboração e prevenção para outras regiões do Brasil”.

De acordo com a secretária da Saúde da Bahia, desde o último trimestre de 2023, já foram adquiridos novos veículos de fumacê e serão distribuídos aproximadamente 12 mil kits para os Agentes de Combate às Endemias. Além disso, Roberta Santana afirmou que serão intensificados os mutirões de limpeza com o auxílio das forças de segurança e emergência.

Dados

A Bahia registrou de 1º de janeiro a 10 de fevereiro de 2024, 7.355 casos de Dengue, um incremento de 4,8% no comparativo com o mesmo período do ano passado.

Atualmente 23 municípios se encontram em epidemia. São eles: Anagé, Belo Campo, Bonito, Botuporã, Brejões, Condeúba, Encruzilhada, Feira da Mata, Ibiassucê, Ibicoara, Ibitiara, Igaporã, Ipiaú, Iramaia, Irecê, Jacaraci, Matina, Morro do Chapéu, Mortugaba, Novo Horizonte, Piripá, Rodelas e Vitória da Conquista. Outras 20 localidades são consideradas áreas de alerta.