Confira dicas de cuidados sobre procedimentos estéticos | A TARDE

Diversos procedimentos estéticos têm surgido ao longo dos anos, e o Brasil é um país com crescimento significativo de adeptos de intervenções não invasivas e que dão aspecto natural e saudável à aparência.



De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), em 2022 houve um aumento de 390% na procura por tratamentos estéticos em comparação com o ano anterior. O maior público se concentra entre as mulheres na faixa etária entre 25 e 48 anos, são 56% no total.

A biomédica Renata Cristina afirma que os procedimentos da biomedicina não são invasivos, pois não tem cortes, além de auxiliar no tratamento e prevenção do envelhecimento precoce, manchas na pele, estrias, acnes e gordura localizada.

A Dra. Renata salienta que o clima de Salvador contribui para o surgimento dessas alterações indesejadas. A profissional de estética inaugurou seu primeiro espaço, a RC Concept Clinical.

Uma questão apontada pela pesquisa da SBD é a preocupação dos brasileiros quanto à artificialidade dos procedimentos. 67% dos entrevistados temem resultados exagerados. A Dra. Renata alerta que o tratamento dos casos e a escolha do profissional é importante para evitar frustração.

Entre a gama de serviços oferecidos pelo consultório, a biomédica diz que os preferidos do público são o preenchimento labial, contorno de face e rinomodelação. Também se destacam os fios de sustentação, aplicação de botox, remoção de microvasos, remoção de sinais, lipoaspiração de papada, bioestimuladores de colágeno e limpeza de pele. Os valores variam entre R$150 e R$3200.

A RC Concept Clinical fica localizada no Salvador Trade Center, no bairro Caminho das Árvores, e atende das 9h às 18h (quinta-feira e sexta) e 9h às 13h (sábado).