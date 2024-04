Conquista deve ampliar horário de funcionamento de postos de saúde | A TARDE

Com Vitória da Conquista enfrentando uma grave epidemia de Dengue, com registros de mais de 10 mil casos da doença, o Governo do Estado da Bahia solicitou que o município intensifique as ações de combate ao vetor e amplie o horário de funcionamento dos postos de saúde, inclusive aos finais de semana e feriados, para garantir a assistência aos pacientes com suspeita de dengue.

Além disso, o ofício direcionado a Prefeitura sugere a imediata instalação de unidades de referência para acolhimento, notificação, coleta de amostras e referenciamento para unidade hospitalar, quando necessário. Além da Dengue, quase 2 mil casos de Chikungunya e Zika foram também identificados, aumentando a urgência de uma resposta robusta e coordenada.

O Governo do Estado já destinou mais de R$ 19 milhões com iniciativas que incluem a aquisição de novos carros de fumacê e a distribuição de 12 mil kits para agentes de Combate às Endemias em toda a Bahia. Em Vitória da Conquista, medidas específicas foram implementadas, como a liberação de veículos de fumacê, capacitação de profissionais e a instalação de 20 novos leitos de hidratação na UPA Estadual, demonstrando o compromisso do governo estadual em auxiliar o município.

Casos

De acordo com os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Sesab, 272 municípios da Bahia estão em estado de epidemia de Dengue. Outros 34 estão em risco e 7 em alerta. Foram notificados 73.310 casos prováveis da doença até o dia 21 de março de 2024, com uma taxa de letalidade de 1,5, menor do que a média nacional. Ao todo, foram confirmados 20 óbitos nos municípios de Jacaraci (4), Piripá (3), Vitória da Conquista (3), Santo Antônio de Jesus (2), Barra do Choça (1), Caetité (1), Campo Formoso (1), Feira de Santana (1), Ibiassucê (1), Irecê (1), Juazeiro (1) e Santo Estêvão (1).