Cresce procura de testes rápidos de Dengue em Salvador | A TARDE

Com quase 700 casos confirmados de dengue em Salvador, e com as vacinas até o momento restritas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, além de escassas nos meios particulares, a solução encontrada por cidadãos que apresentam sintomas que remetam à doença ou estejam em risco são os testes rápidos de laboratório.

O grupo Pague Menos, uma das mais famosas do país, apresentou um aumento de 560% na procura pelos testes no estado baiano nos primeiros 15 dias de março em comparação com o mesmo período de janeiro deste ano. Já a Drogaria São Paulo não confirmou a porcentagem do aumento, mas afirmou que a procura aumentou bastante nos últimos meses.

Com valores que variam de R$ 34,90 a R$ 41,90, os testes vendidos em duas das farmácias apresentam diagnósticos rápidos – entre 15 e 30 minutos– e são feitos de forma muito simples. Os exames rápidos estão disponíveis nas farmácias desde agosto de 2023, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) incluiu o Antígeno NS1 e Anticorpos IgG IgM na lista dos testes liberados.

Existem dois tipos disponíveis e precisam ser feitos dentro das farmácias com auxílio profissional para determinar o diagnóstico. O teste para pesquisa de anticorpos deve ser realizado por clientes que apresentam sintomas de dengue a partir do terceiro dia, já o teste de Dengue Antígeno NS1 é indicado para pessoas com sintomas sugestivos de dengue há mais de 1 dia (para pesquisa de antígenos) e os pacientes residentes ou visitantes de áreas endêmicas nos últimos 14 dias também podem ser testados com finalidade de rastreamento.

A coleta do teste de dengue é feita por punção na ponta do dedo de algumas gotas de sangue. Eles podem ser adquiridos nos sites das farmácias e escolher a loja onde realizará o serviço.

"Estamos intensificando as ações de bloqueio de casos. Todos os casos notificados, a equipe vai no local, verifica se realmente foi um caso de dengue, faz a identificação de possíveis focos e, se necessário, se faz aplicação de inseticida na área para conter a transmissão", explica a subcoordenadora das Arboviroses do Centro de Controle de Zoonoses, Lucrécia Lopes.

Durante os finais de semana, sete unidades básicas de saúde dão suporte às UPAs para o acolhimento de pacientes com classificação verde e azul (menor complexidade), no intuito de desafogar o tempo de espera nos postos de urgência. Os locais são escolhidos de forma estratégica para atender melhor à população.

Entre as estratégias adotadas, destacam-se o uso de de pulverizações em UBV (Ultra Baixo Volume), conhecidos como "Fumacê", especialmente nas áreas com maior número de notificações de casos suspeitos, como Cabula, Boca do Rio, subúrbio ferroviário e Fazenda Grande do Retiro.

Além das ações de controle vetorial, a prefeitura está engajada em mobilizações comunitárias e educativas, incluindo parcerias com o Lions Club e atividades em escolas, visando alertar a população sobre os riscos.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira