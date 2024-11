De faceta a lente de contato: como influenciadores estimulam estética

O representante comercial, Luis Oliveira, diz que escolheu o serviço de uma dentista qualificada para colocar lente de contato - Foto: Arquivo Pessoal

Sentados numa cadeira de um consultório odontológico de dentistas famosos nas redes sociais, diversos influenciadores digitais exibem o sorriso de porcelana, adquirido após um procedimento de colocar a faceta dental ou lente de contato. O que parece ter se tornado uma febre também acende um alerta para os seguidores e fãs dessas pessoas, que muitas vezes, querem a qualquer custo, ter a mesma característica de dentes brancos.

Hoje, as redes sociais se tornaram um espaço para falar sobre diversos assuntos, e algumas vezes, até mesmo, sem propriedade ou conhecimento científico para tal. Não é diferente quando se trata de tratamentos estéticos dentários que viraram uma febre nas redes, onde tem-se popularizado e viralizado diversos vídeos.

No entanto, é imprescindível os cuidados com a influência das redes sociais na saúde, principalmente bucal, e estar ciente de qualquer procedimento ou tratamento odontológico indicado para cada pessoa.

Saúde além da estética

Existem diversos procedimentos odontológicos estéticos, no entanto, entre os queridos da vez, estão a aplicação de faceta, que pode ser de resina ou de porcelana, e de lente de contato, que são expostos e explicados algumas vezes por influenciadores nas redes sociais. Contudo, de acordo com Rafaela Lopes, especialista em dentística, que também usa as redes sociais para divulgar seu trabalho, existe uma diferença entre o paciente “querer” e “precisar” realizar um procedimento estético.

Dentista Rafaela Lopes é especialista em dentística | Foto: Arquivo Pessoal

“Não podemos fazer sob indicação, porque alguns pacientes querem por causa da estética, mas nem todos precisam”, diz.

Mestre e doutora em Clínica Odontológica, Ana Paula , explica como é feita aplicação de lente de contato | Foto: Arquivo Pessoal

Entretanto, segundo a mestre e doutora em Clínica Odontológica, Ana Paula Martins, para realização de procedimentos como a aplicação de faceta de resina, lente de contato ou até mesmo fragmentos cerâmicos nos dentes, pode-se fazer o procedimento, mesmo que para isso seja obrigatório o desgaste do dente sadio.

Para colocar lente de contato nos dentes, é necessário desgate do dente hígido | Foto: Reprodução | Redes Sociais

De acordo com a dentista, o desgaste é um preparo que o “dentista faz sobre o dente hígido [em bom estado], ou seja, com nenhum tipo de cárie ou restauração prévia. Esse preparo é feito desgastando o dente para que a faceta se encaixe nessa estrutura que foi perdida. Quando se faz um móvel planejado, é como se precisasse criar um espaço para que o armário fique contido na parede”, diz a dentista que lembrou uma selfie feita pelo influenciador Carlinhos Maia quando estava no processo de aplicação de lente de contato.

Segundo a dentista, realizar o procedimento sem o desgaste pode trazer problemas para a saúde bucal do paciente. “Existem algumas técnicas recentes sem preparo, em que não se faz esse tipo de desgaste, mas como no armário, se não faz nenhum tipo de cavidade, o móvel fica exposto, assim também é com os dentes. Vai ficar um excesso de material, o sobre contorno, que vai facilitar o acúmulo de alimentos, o biofilme, que facilita o processo de cárie e será um fator para provocar uma irritação na gengiva que vai ficar mais avermelhada e inflamada, assim o paciente vai deixar de higienizar, passar o fio dental, vai ter um acúmulo de alimento e também vai aumentar ainda mais a inflamação”, explica.

A dentista Rafaela Lopes ressalta que sempre indica para o paciente tratamentos estéticos mais conservadores e o menos invasivos possível. “Eu sempre me preocupo em indicar para quem tem indicação, porque vai estar fazendo algo que a pessoa não precisa”, explica.

“Se o paciente quiser deixar o dente mais claro, optamos pelo procedimento mais conservador, o clareamento dental, principalmente em pacientes jovens. Evitamos fazer desgaste nos dentes, até porque as lentes de contato necessitam de um desgaste mínimo, mas é um desgaste”, complementa.

A dentista explica de forma didática para o paciente que ele não necessita realizar o procedimento. “Eu costumo explicar numa linguagem que o paciente entenda, porque por mais que eu faça uma faceta de resina em um paciente jovem, futuramente quando ele precisar remover essa faceta, vai acontecer um pequeno desgaste na estrutura dentária, porque é um tratamento que tem vida útil de 10 a 15 anos”, diz.

Dra Carla D Agostini Derech, presidente da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR) | Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR), Carla D'Agostini Derech, a realização de um tratamento estético dentário em um paciente com a saúde bucal em dia, e sem necessidade, envolve limites éticos. “Em primeira mão, nós temos que ter esse cuidado com a saúde do paciente, então é inadmissível que se faça um procedimento estético com o paciente com um problema patológico de saúde oral ou bucal”, diz.

Dentista Eduardo Oliva tem mais de 25 anos na área de Reabilitação Oral | Foto: Divulgação

Nas redes sociais, o dentista Eduardo Oliva se intitula como um “especialista em harmonizar sorrisos”. Com mais de 25 anos na área de Reabilitação Oral, o profissional ressalta a importância de não sobrepor a estética à saúde bucal.

“Antes de optar por lentes ou qualquer procedimento estético, os pacientes devem considerar sua saúde bucal geral. É vital realizar uma avaliação completa com um dentista qualificado para discutir expectativas, riscos e benefícios”, diz.

As redes sociais como ferramenta de conteúdo de qualidade

O dentista Eduardo Oliva ressalta a importância de usar as redes sociais de modo responsável para divulgação de trabalhos.

“É fundamental que os profissionais utilizem essas plataformas para compartilhar conteúdos baseados em evidências, como artigos, vídeos explicativos e até mesmo lives para responder às dúvidas do público. Dessa forma, eles podem desmistificar muitos tratamentos, explicar a importância da saúde bucal e se posicionar como autoridades no assunto”, explica.

O dentista costuma mostrar os resultados de seus procedimentos, até mesmo em pessoas famosas nas redes sociais, uma forma de mostrar autoridade no conteúdo transmitido e confiança para as pessoas que acompanham as redes sociais do profissional. “Mostrar resultados em pacientes famosos pode ser um testemunho do trabalho de qualidade e da eficácia dos métodos utilizados”, ressalta o dentista.

Para o dentista, é fundamental o cuidado com informações disseminadas por influenciadores digitais, que estimulam a conscientização da estética dental, e que muitas vezes não têm embasamento científico. “A popularização das lentes de contato dentais, especialmente através de influenciadores digitais, é uma faca de dois gumes. As informações compartilhadas por influenciadores nem sempre podem refletir a realidade dos cuidados necessários”, diz.

Influenciadora digital Vanessa Salles diz que aplicação de lente de contato elevou sua autoestima | Foto: Arquivo Pessoal

“A divulgação de trabalhos de qualidade funcionam como um cartão de visita para os profissionais, permitindo que os clientes conheçam previamente o estilo de trabalho, o tipo de atendimento e o ambiente”, diz a influenciadora digital e fisioterapeuta, Vanessa Salles, de 38 anos, que realiza procedimentos dentários com o dentista Eduardo Oliva. Segundo a influenciadora, escolheu o profissional para realizar a aplicação de lentes de contato, por exemplo, pela credibilidade do dentista no mercado de saúde.

Como saber se um dentista é confiável?

Com o avanço da influência dos tratamentos estéticos dentários nas redes sociais, também têm aumentado os casos relacionados a “falsos dentistas”, que não tem certificado de formação e nem está inscrito no Conselho Regional de Odontologia (CRO). Além do aumento também de procedimentos que não tiveram um bom resultado ou comprometeram a saúde bucal de pacientes.

Ana Paula Martins, mestre e doutora em Clínica Odontológica, salienta a importância do paciente pesquisar se o profissional de Odontologia já detém o CRO, o que o leva a estar habilitado a exercer a função de dentista, além de optar por realizar o procedimento com profissionais que sejam capacitados para realizar procedimento estéticos, caso do cirurgião-dentista.

“Com cursos, o profissional além de ter desenvolvido habilidade com a destreza manual para a realização do procedimento, também terá sido treinado para realizar um diagnóstico da condição do paciente e elaborar um plano de tratamento e o próprio tratamento adequado para cada situação clínica, condizente com as necessidades de cada paciente”, explica a especialista Ana Paula Martins.

De acordo com a presidente da ABOR, além do dentista ser registrado no CRO, o profissional tem a obrigatoriedade de registrar as suas especificações no Conselho. “No código de ética, o cirurgião-dentista não pode se dizer especialista, sem ter feito o curso de especialização” diz.

No entanto, a dentista salienta que todo profissional de Odontologia, inscrito no CRO, está habilitado para realizar o procedimento de colocar lente de contato. “Quando a pessoa se habilita no curso de graduação em Odontologia, o profissional pode fazer qualquer procedimento na área de procedimentos odontológicos. Então ele não precisa ser especialista nessa área. Ele não é considerado um falso médico, o que seria crime previsto no Código Penal [artigo 282]”, explica.

Sorriso que transforma

O representante comercial, Luis Oliveira, de 52 anos, conheceu a dentista Rafaela Lopes através das redes sociais, e se diz renovado e com a autoestima elevada após realizar o procedimento estético. Além de aplicação de lentes de contato, Luís foi submetido a uma correção da arcada dentária.

“Além do fator estético, havia correções na arcada que com seu profissionalismo, a dra. me sinalizou, e foi quando eu decidi fazer o procedimento. Ficou esteticamente melhor, estou muito mais sorridente”, brinca.

Já a influenciadora Vanessa Salles, que realizou o procedimento com o dentista Eduardo Olivas, também ressalta a relevância do cuidado e autoestima após o procedimento. “Acredito que a saúde bucal está conectada ao bem-estar físico e mental. Após o procedimento, me senti mais alinhada com meus cuidados pessoais, o que aumentou minha confiança e melhorou minha autoestima”, diz.