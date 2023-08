Dia D da Vacinação: Salvador terá mais de 50 pontos neste sábado

Mais de 50 pontos estarão mobilizados neste sábado, 26, das 8h às 16h, para mais um Dia D da Vacinação, com o objetivo de ampliar a oferta dos imunizantes protetores contra a Covid-19, gripe, e de rotina, para fortalecer a imunização dos soteropolitanos.

Confira a programação:

MULTIVACINAÇÃO (ROTINA E COVID-19 PEDIÁTRICA E ADULTO + REFORÇO BIVALENTE + INFLUENZA)

Postos fixos: Saúde nos Bairros - Pau Miúdo (9h às 16h), USF Vale do Cambonas, UBS Pires da Veiga, USF João Roma, UBS Castelo Branco, USF Curralinho, USF Imbuí, USF Itapuã, USF Mussurunga I, USF KM 17, UBS José Mariane, UBS São Cristóvão, USF Joanes Leste, UBS Virgílio de Carvalho, UBS Ministro Alkimin, UBS Ramiro de Azevedo, USF D. Iraci Isabel da Silva, UBS Barbalho, USF Arenoso, UBS Rodrigo Argolo, USF Raimundo Agripino, USF Barreiras, USF Pernambuezinho, USF Calabetão, UBS Santo Inácio, USF Boa Vista de São Caetano, USF Alto do Cabrito, UBS Marechal Rondon, UBS Frei Benjamin, USF Beira Mangue, USF Alto da Terezinha, USF Itacaranha, USF Plataforma, UBS Bariri, UBS Periperi, USF Colinas de Periperi, UBS Sérgio Arouca, USF São Tomé de Paripe, USF San Martin III, UBS Nelson Piauhy Dourado, UBS Clementino Fraga, USF Sabino Silva, UBS Mario Andrea, UBS Manoel Vitorino e USF Olga de Alaketu – Vale do Matatu.

REFORÇO BIVALENTE COVID-19 + INFLUENZA

Pontos fixos: Shopping Ponto Alto, (9h às 16h); Home Center Ferreira Costa (8h às 16h); Shopping Bela Vista (9h às 16h), Saúde nos Bairros – Pau Miúdo (9h às 16h), Atacadão Atakarejo Cajazeiras (9h às 15h30), Shopping Barra (9h às 16h) e Atacadão Atakarejo Vasco da Gama (9h às 16h).

Drive thru: UBS Clementino Fraga/5º Centro (Barris – 8h às 16h).