Dia Mundial de Combate ao Diabetes reforça importância da alimentação saudável

Elementos ricos em fibras ajudam no controle da diabetes - Foto: Reprodução

No Dia Mundial de Combate ao Diabetes, 14, o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia (Cedeba) realizou um evento com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da alimentação saudável na prevenção e no controle da diabetes. Com o tema “Grau de Processamento dos Alimentos”, a Caravana Temática trouxe oficinas e palestras educativas, atraindo pessoas interessadas em conhecer mais sobre os benefícios de uma dieta equilibrada.

A ação reforça a necessidade do autocuidado, um dos pilares no combate ao diabetes, e promoveu discussões sobre o papel do grau de processamento dos alimentos. Utilizando banners e réplicas de alimentos, a iniciativa buscou orientar os participantes sobre a diferença entre alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. A nutricionista Silvana Gomes destacou que o evento visou, principalmente, promover autonomia e capacitar as pessoas com diabetes a fazerem escolhas alimentares conscientes, evitando mitos e restrições desnecessárias. “A alimentação saudável deve ser pautada em alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, legumes, raízes e proteínas frescas, que são ricos em nutrientes essenciais. É uma abordagem que beneficia a todos, e não só quem tem diabetes”, ressaltou Silvana.

Durante as oficinas, foram discutidos os três graus de processamento dos alimentos. Silvana explicou que os alimentos in natura e minimamente processados, por serem ricos em nutrientes, devem formar a base da alimentação. “Com a popularização dos ultraprocessados, a população está cada vez mais exposta a produtos ricos em calorias, açúcar, sódio e gorduras saturadas, que são prejudiciais à saúde”, alertou. Além disso, a nutricionista sugere formas reduzir o consumo de ultraprocessados: “Cozinhar a própria comida e resgatar práticas culinárias podem ajudar nessa transição. Escolher ingredientes frescos e se afastar de produtos prontos contribui muito para uma dieta equilibrada”, disse Silvana.

Entre os participantes, a história de Josenil Marques, diabética tipo 2 há 30 anos, ilustrou os desafios enfrentados no controle da doença. Ela contou sobre as complicações e restrições que surgiram ao longo dos anos e a dificuldade em deixar de consumir certos alimentos, como pão e doces. “No começo, eu sentia um desejo incontrolável por açúcar. Tive várias complicações, como infarto, derrame e até a amputação de um dedo, mas hoje tento controlar a alimentação”, relatou. Josenil contou que substituir alimentos ultraprocessados por opções saudáveis é um grande desafio. “Pão e refrigerantes sempre fizeram parte do meu dia a dia, e deixar esses hábitos é complicado, mas percebo os danos que causam. Meu conselho para os mais jovens é evitar embutidos e produtos industrializados. O impacto no estômago e na saúde é grande”, conclui.