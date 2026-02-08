Doação de sangue no Carnaval: veja horários de funcionamento do Hemoba

- Foto: Camila Souza/GOV BA

No Carnaval, os estoques dos bancos de sangue costumam estar vazios e a procura tende a ser maior. Por isso, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) preparou um esquema especial para as pessoas que desejam realizar doações durante o período.

Entre os dias 12 e 18 de fevereiro, as unidades de Salvador e do interior do estado continuarão funcionando, a fim de garantir a manutenção dos estoques e salvar vidas.

Confira os horário de funcionamento

Salvador

12 de fevereiro (quinta-feira): todas as unidades da Hemoba funcionarão em horário normal.

13 de fevereiro (sexta-feira): o atendimento ocorrerá no Hemocentro Coordenador, das 7h30 às 18h, no posto temporário do Shopping Bela Vista, das 9h às 18h, e na unidade móvel de coleta (hemóvel), no Salvador Shopping, das 8h às 17h, enquanto as demais unidades da capital permanecerão fechadas.

14 de fevereiro (sábado): o Hemocentro Coordenador seguirá aberto das 7h30 às 16h30, o posto do Shopping Bela Vista manterá atendimento das 9h às 18h, e o hemóvel no Salvador Shopping funcionará das 8h às 17h, permanecendo fechadas as demais unidades da capital.

15 de fevereiro (domingo): todas as unidades da Hemoba em Salvador estarão fechadas.

16 de fevereiro (segunda-feira): o Hemocentro Coordenador retoma o atendimento das 7h30 às 18h e o posto do Shopping Bela Vista funciona das 9h às 18h, enquanto as demais unidades seguem fechadas.

17 de fevereiro (terça-feira): o Hemocentro Coordenador atende das 7h30 às 16h30, com suspensão das atividades nas demais unidades.

18 de fevereiro (quarta-feira de Cinzas): as unidades retomam o atendimento a partir das 12h, com exceção daquelas localizadas no Hospital Ana Nery e no Hospital Irmã Dulce (OSID), que não funcionarão nesse dia.

O Centro de Referência às Pessoas com Doença Falciforme Rilza Valentim terá suas atividades suspensas entre os dias 12 e 17 de fevereiro, com retorno no dia 18, a partir das 13h.

Interior do estado

12 fevereiro (quinta-feira): as unidades da Hemoba funcionarão em horário normal;13 de fevereiro (sexta-feira): as unidades da Hemoba funcionarão em horário normal;

14 de fevereiro (sábado): abrirão apenas as unidades que tradicionalmente operam nesse dia, localizadas em Vitória da Conquista, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus;

15 de fevereiro (domingo): as unidades permanecerão fechadas;

16 de fevereiro (segunda-feira): não haverá funcionamento das unidades de Alagoinhas, Ribeira do Pombal, Itapetinga e Seabra, enquanto as demais operarão normalmente;

17 de fevereiro (terça-feira): as unidades permanecerão fechadas;

18 de fevereiro (quarta-feira de Cinzas): o atendimento no interior será retomado a partir das 14h.

Ações de incentivo

Como parte das ações que antecedem o Carnaval, na terça-feira, 10, a sede da Hemoba receberá, às 9h, o Rei Momo eleito em 2025, o influenciador digital Hudson Marcello, além da banda Paroano Sai Milhó, que há 58 anos reúne amigos para cantar músicas clássicas e atuais do carnaval de rua.

Como doar sangue?

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal, e pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não deve estar em jejum, nem ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, além de não fumar por pelo menos duas horas antes do procedimento.

É necessário ter dormido, no mínimo, seis horas na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação. Também é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, válido em todo o território nacional.