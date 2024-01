"Em 2024, inspeções não programadas serão rotina", diz Roberta Santana | A TARDE

Com o objetivo de verificar as condições de atendimento à população no Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, além de fiscalizar o cumprimento das escalas dos profissionais e aferir o bom funcionamento dos equipamentos de imagem, a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, visitou a unidade nesta terça-feira, 2, pela manhã.

Recentemente o hospital, que é referência para 10 municípios, recebeu um investimento superior a R$ 3,7 milhões que requalificou a emergência geral e pediátrica. Somente para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares foram investidos mais de R$ 1,2 milhão, sendo outros R$ 2,5 milhões destinados aos reparos estruturais.

"Conversamos com pacientes para ouvir deles as principais dificuldades encontradas no atendimento. Em 2024, as inspeções não programadas serão uma rotina, pois conseguimos avaliar o dia a dia das unidades e identificar pontos de melhoria. Aqui, no Menandro, iniciaremos novas intervenções estruturais contemplando a antiga emergência e o centro cirúrgico", destaca a secretária.