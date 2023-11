Empresa oferece consultoria gratuita a pacientes que sofreram AVC | A TARDE

Informar a população sobre as consequências de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) é de extrema importância, especialmente por se tratar de uma doença que muitas vezes pode ser prevenida ou, ao menos, interceptada de forma a provocar menos danos.

Esse é o objetivo do Dia Mundial de Combate ao AVC: alertar, a cada dia 29 de outubro, sobre o risco, as formas de prevenção e tratamentos da doença, além de engajar os profissionais de saúde na orientação sobre os cuidados com a doença.

Há 3 anos atuando no segmento de atendimento domiciliar e ambulatorial, a Neurale, uma empresa de fisioterapia neurofuncional, irá oferecer a partir do dia 30 de outubro de forma gratuita orientações imprescindíveis para o familiar e paciente que sofreu AVC, recebeu alta e vai continuar o tratamento em casa.



Segundo Fabio Carvalho, diretor executivo da Neurale, a empresa dispõe de uma equipe de fisioterapeutas especialistas e experientes na área e tudo isso estará à disposição de quem mais precisa.

“O nosso objetivo é auxiliar essas famílias na reestruturação e adaptação necessária para o retorno pra casa e para a continuidade do tratamento”, explica Fabio.



Ainda conforme Fabio, a empresa está disponibilizando um número de Whatsapp exclusivo para esse atendimento e qualquer paciente ou familiar pode entrar em contato, através do número 71 99220-2910, e solicitar a consultoria gratuita. O serviço ficará disponível por tempo indeterminado.