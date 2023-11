Empresa oferece consultoria para pacientes que tenham sofrido AVC | A TARDE

O Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), celebrado no próximo domingo,29, tem por objetivo alertar sobre os riscos e pontuar as formas de prevenção da doença.

A empresa de fisioterapia, com três anos de experiência no segmento de atendimento domiciliar e ambulatorial, a Neurale vai oferecer a partir do dia 30 de outubro de forma gratuita orientações imprescindíveis para o familiar e paciente que sofreu AVC e está seguindo com o tratamento em casa.



De acordo com Fabio Carvalho, diretor executivo da Neurale, a empresa dispõe de uma equipe de fisioterapeutas especialistas e experientes na área e tudo isso estará à disposição de quem mais precisa. “O nosso objetivo é auxiliar essas famílias na reestruturação e adaptação necessária para o retorno pra casa e para a continuidade do tratamento”, pontuou.