Encontro de urologistas fomenta cirurgia robótica em Salvador | A TARDE

Será realizado no dia 15 de novembro, no Centro de Convenções do Hospital Mater Dei, em Salvador, o Meet The Expert - Urologia e Cirurgia Robótica, evento idealizado pelo urologista Nilo Jorge Leão, que tem o objetivo de atrair urologistas que ainda não ingressaram no universo das cirurgias robóticas. O encontro contará com a presença de 150 profissionais convidados de cidades do interior da Bahia e de 10 estados das regiões Norte e Nordeste, além de 30 cirurgiões palestrantes de diferentes cidades do Brasil e do mundo. A iniciativa é do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica (IBCR) e do grupo Uroclínica da Bahia.

Além da troca de informações, conhecimentos e experiências, o Meet The Expert será palco de cinco cirurgias robóticas realizadas ao vivo por um grupo seleto de urologistas, a exemplo do doutor Sandro Farias, coordenador da pós-graduação em Cirurgia Robótica do Hospital Albert Einstein. Na ocasião, o especialista fará uso do Urolift, método inovador de tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB) que preserva a função de ejacular.

Chefe dos serviços de Urologia dos Hospitais Mater Dei e Municipal (Salvador), Nilo Jorge Leão fará a demonstração prática de outra inovação no tratamento da HPB que também preserva a função ejaculatória: o método Rezum, que será aplicado pela primeira vez na Bahia. O urologista Bruno Benigno, integrante do corpo clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (São Paulo), também participará da cirurgia.

Segundo Nilo Jorge Leão, o encontro acontece em um momento de grande avanço da cirurgia robótica no estado. “Com a experiência de quem já realizou mais de mil cirurgias robóticas, posso afirmar que a Bahia está entre os cinco estados do Brasil onde a cirurgia robótica mais cresce em termos de volume e complexidade”, destacou o cirurgião.

Ainda de acordo com o urologista, ajudar médicos brasileiros a aprofundar conhecimentos na área é muito importante, já que a cirurgia robótica é uma tendência mundial e representa o futuro da medicina.

“Saber que minha cirurgia ao vivo será comentada por grandes experts do Brasil e do mundo, além de poder aprender com colegas excepcionais, também me anima muito quando penso no Meet The Expert”, concluiu Nilo Jorge Leão.

Redução de complicações, recuperação e alta hospitalar mais rápidas, maior precisão e segurança e menor do no pós-operatório são alguns diferenciais da cirurgia robótica.