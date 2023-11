Encontro no Hospital Mater Dei reúne especialistas em urologia | A TARDE

As cirurgias robóticas estão no auge entre as intervenções da área de urologia, com diversos benefícios. Com isso, cerca de 150 urologistas de todo país, principalmente das regiões Norte e Nordeste, irão conhecer mais sobre o universo no Meet The Expert. O encontro acontece no próximo dia 15, das 8h às 17h, no Centro de Convenções do Mater Dei.

Com a iniciativa do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica (IBCR) e do grupo Uroclínica Bahia, em parceria com o Hospital Mater Dei, o evento idealizado pelo urologista baiano Nilo Jorge Leão busca apresentar as novidades do setor com 30 cirurgiões palestrantes, debates e a realização de cinco cirurgias ao vivo, além da troca de informações, conhecimentos e experiências.

“É uma doença muito comum, que mata muitas pessoas por ano. Um dos motivos é o diagnóstico tardio porque os homens têm medo das sequelas do tratamento, que são, basicamente, incontinência urinária e impotência sexual. Visando tornar esse tratamento mais acessível para mais médicos e, consequentemente, mais pacientes, idealizamos um curso que selecionamos e convidamos urologistas para a imersão no treinamento da cirurgia robótica para diminuir as sequelas e o medo dos pacientes.”, conta.

Marco

Na Bahia, a técnica chegou em 2019, no Hospital Santa Isabel, e já ocupa quatro hospitais de Salvador, com o robô mais moderno do mundo atualmente, o DA20XI, no Hospital Mater Dei. “Nós percebemos um avanço muito grande em Salvador. Mas, percebemos que vários colegas médicos, principalmente do interior e de outras capitais do Nordeste, que não possuem o robô”, pontua Nilo.

Por isso, comemora a presença de expoentes do exterior, do Brasil e da própria Bahia, representada por ele, na realização das cirurgias, além de simuladores em realidade virtual. Dessa forma, é possível mostrar que o novo tipo de procedimento criado no início dos anos 2000 é uma realidade factível para todos os hospitais. Após períodos com alto custo, o método, com um dispositivo que opera pelo abdômen do paciente, enxergando na cavidade abdominal em 3D, ampliada em 10 vezes e com filtro de tremor, vai se tornar mais barato pela quebra da patente que ocorreu nos últimos anos.

Dessa forma, as expectativas são por uma cirurgia com menos sangramentos e dor, além de recuperação mais rápida e um retorno mais breve às atividades do dia a dia. “Isso revolucionou o tratamento de cirurgias oncológicas de grande porte, tornando-se uma cirurgia mais fácil de se executar e aprender, sem o treinamento em seres humanos, sendo em realidade virtual”, finaliza.

O aposentado Antonino de Souza foi um dos pacientes que aprovaram o método. “Após um ótimo atendimento, tive a certeza que seria a melhor opção pois é menos invasiva, tendo como vantagens ser de menor risco e com melhor qualidade na recuperação. A cirurgia foi perfeita e sem nenhuma reação. Achei excelente pois tive uma ótima recuperação, ao ponto de, com 30 dias, voltar a fazer minhas atividades físicas”, comenta.

Celebrações

Amanhã, será realizada a II Corrida pela Saúde do Homem em comemoração ao Novembro Azul, mês de conscientização do público masculino em relação ao câncer de próstata. A concentração no Jardim de Alah será às 6h30 e a largada, em direção ao Centro de Convenções, às 7h.

Promovida pela Uroclínica da Bahia e IBCR com apoio do Hospital Mater Dei e de outros parceiros, a maratona é aberta ao público, mediante doação de pelo menos 1kg de alimento não-perecível, que será doado ao Lar Vida, instituição que acolhe crianças e adolescentes portadores de diversos tipos de deficiência, e terá um café da manhã saudável no final.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira