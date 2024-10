Entenda a diferença entre DMT, Ayahuasca e Jurema

O chá da Ayahuasca é feito através da mistura de um cipó e uma planta - Foto: Reprodução | iStock

A Polícia Federal (PF) desmantelou, nesta quinta-feira, 10, um esquema internacional de tráfico de DMT (dimetiltriptamina), que é extraído da planta Jurema Preta e presente no chá da Ayahuasca. No entanto, essa substância faz parte de práticas antigas que transcendem culturas nativas e gerações.

O DMT é procurado por muitas pessoas para uma busca de “expansão da consciência”. Seja presente nos chás da Jurema ou da Ayahuasca, ele possui características únicas tanto do ponto de vista científico quanto indígena. Além do dimetiltriptamina, a investigação da PF apreendeu mescalina, outra substância comum em tradições nativas.

Para explicar os conceitos de cada substância, o Portal A TARDE conversou com o psicólogo Iago Lobo, especializado em psicologia analítica junguiana e mestrando em saúde coletiva, e o cacique Tuwe Inu Bake, do povo Huni Kuin, da Aldeia São Vicente (Acre).

Segundo o psicólogo, os elementos citados são de uma classe de substância psicoativas que funcionam de forma diferente no sistema nervoso central. Elas não estimulam, não deprimem e nem diminuem as atividades, afirma Iago.

“Hoje usamos as palavras neurogênese, que fala da formação de novos neurônios e a neuroplasticidade, que fala da produção de novas conexões sinápticas no cérebro. Essas substâncias se distinguem de muitas outras que são apreendidas como tráfico, justamente porque os psicodélicos tem cada vez mais comprovação de efeitos psicoterapêuticos. Além disso, eles têm outra característica muito interessante que é não ter um potencial de abuso, porque são substâncias que criam uma tolerância muito grande”, explica o especialista.

O que é DMT?

O DMT é o princípio ativo presente na Jurema e na Ayahuasca, como explica o psicólogo. Ele também é encontrado em muitas plantas, animais e seres humanos.

“Tem muitas especulações de qual a função do DMT no nosso corpo mas tem algumas hipóteses que pode ter a ver justamente com o momento da morte humana, com as experiências místicas que podem se ter durante as experiências de quase morte. Já teve gente que chamou o DMT da molécula do espírito, então também historicamente vem sendo associada no campo místico, o sagrado”, destaca Iago.

O que é Ayahuasca?



A forma mais tradicional de consumir o DMT, no Brasil, é na consagração do chá da Ayahuasca. O líquido é feito através da mistura de um cipó e uma folha que contém a substância.

“É essa a combinação que faz com que o chá tenha um efeito psicoativo, porque a folha contém o DMT, só que a gente tem uma enzima no estômago que degrada a substância. Então, se a gente comer aquela folha pura, a gente não vai sentir o efeito psicoativo. O cipó tem a molécula IMAO, que é o inibidor da monoamina oxidase. Ela inibe essa enzima do estômago e deixa de degradar o DMT. Nisso, a gente passa a ingerir e consequentemente ter os efeitos psicoativos. A Ayahuasca é essa combinação do DMT com as propriedades do cipó, que são tanto o IMAO, mas também harminas e outros tipos de compostos”, explica o psicólogo.

Na língua materna do povo Huni Kuin, a Ayahuasca é chamada de Nixi Pae. O cacique Tuwe Inu Bake detalha que é no processo de preparar o chá que se transforma em um líquido “sagrado”.

“A gente consagra essa medicina de uma forma ritualizada, dentro da tradição do nosso povo. Então, para nós, ela é o professor dos professores, é a nossa biblioteca, a nossa universidade. Quando a gente bebe, a gente tem que ter um propósito. A partir do momento que a gente bebe, a gente vai pra outra dimensão espiritual se conectando com nossos ancestrais, se conectando com a natureza e muitas vezes a gente mira o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro”, ressalta Tuwe.

O que é Jurema?

A Jurema é uma árvore nativa do semiárido do nordeste, sagrada para os indígenas desta região e é encontrado DMT nas suas raízes, como explica o psicólogo. Além disso, também é uma religião afro-indígena que tem a presença do chá da planta.



“A Jurema tem uma tradição de uso indígena, ritualístico, que quase foi perdida durante o processo de colonização. Toda essa cultura da Jurema estava ali principalmente nesses povos do nordeste, com acesso ao mar e foram logo afetados, mortos, tornando a cultura da Jurema enfraquecida. Nas últimas décadas, muitos povos indígenas estão retomando o uso da Jurema e hoje tem um conjunto de tradições. Tem as tradições indígenas e tem a religião da Jurema, que é mais comum no nordeste também. Cada tradição dessa vai ter seus modos de preparo da bebida da Jurema”, pontua Lobo.

O que é Mescalina?



A Mescalina é o princípio ativo do Cacto Peyote ou do Cacto São Pedro, presentes nas regiões andinas. Ela pode ser utilizada em pó, em chá ou ao mastigar os seus botões.

“É uma substância psicodélica natural, que tem uma história ritualística associada aos povos nativos da América Central que faziam uso em rituais. Essa tradição indígena é autorizada legalmente dentro desse contexto religioso da igreja nativa americana. Ela tem um potencial de experiências sagradas ou místicas”, descreve Iago.