Entenda o que é o contraste: exame que matou paciente

Uma jovem de 22 anos morreu após ter reações negativas à substância de contraste e sofrer um choque anafilático enquanto fazia um exame de tomografia em Santa Catarina nesta sexta-feira, 22.

Um ponto que foi levantado por conta dessa fatalidade são os riscos, mesmo que raros, do uso da substância em exames de imagem.

O que é essa substância utilizada nos exames?

O contraste é uma substância química à base de iodo, bário ou gadolínio, ministrada antes ou durante os exames para melhorar a visibilidade dos órgãos e tecidos. Ele funciona mudando a densidade ou sinal entre as estruturas do corpo, o que facilita a detecção de algumas alterações.

Isso significa que avarias como tumores, inflamações, vasos sanguíneos entupidos ou pequenas lesões ficam mais visíveis para os equipamentos médicos analisarem.

Quais os motivos das alergias?

Por mais que eles sejam seguros na maioria dos casos, os contrastes podem provocar reações adversas em alguns pacientes, já que as substâncias podem ativar células inflamatórias no organismo, liberando histamina e outros mediadores químicos.

Quem são os mais vulneráveis?

Pacientes que possuem um histórico de alergias ou asma são os que mais devem ficar atentos, porém há uma relação que nem todos têm conhecimento: os frutos do mar.

Já que o iodo contido nesses alimentos pode estar associado às reações adversas.

Quais os sintomas?

Os sintomas de uma reação alérgica gerada por contraste podem aparecer de imediato, ou em algumas horas após o exame. De acordo com o Ensina, eles são divididos em três grupos:

Leves

Náusea;

Vômito;

Calor;

Coceira;

Urticária.

Moderados

Taquicardia;

Broncoespasmo;

Edema facial;

Queda leve de pressão.

Graves

Choque anafilático;

Edema de glote;

Dificuldade respiratória grave;

Risco de morte.

Protocolos de segurança

Antes da realização do exame, os profissionais devem realizar uma entrevista detalhada com o paciente. Nesse questionário, alguns pontos devem ser esclarecidos, como:

Histórico de alergia;

Uso de medicamento, como metformina;

Presença de doenças cardíacas ou renais.

O que o paciente precisa saber?

Depois da realização do exame, o paciente precisa manter uma boa hidratação para que o contraste seja retido do corpo da forma mais rápida possível. Para pessoas que possuam alguma complicação renal, o acompanhamento é feito de uma forma mais individual e pode levar a outras medidas sob orientação médica.

Em casos de histórico de alergia ao contraste, existem outras opções de exames, como:

Ressonância magnética sem contraste;

Tomografia simples;

Ultrassonografia.

Quando o uso do contraste é indispensável, os médicos podem prescrever uma medicação prévia com corticóides e anti-histamínicos para que a reação tenha um risco menor.