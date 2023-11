Especialistas alertam para perigo de fazer dieta sem orientação | A TARDE

O verão em Salvador inicia em dezembro, mas o clima quente já toma conta da cidade e é nessa época que as pessoas correm para conquistar o corpo almejado que não foi possível ao longo do ano. No entanto, profissionais da saúde alertam para o risco de dietas sem prescrição médica, além da importância da prática de exercícios físicos.



Uma pesquisa feita pelo Portal A TARDEcom mais de três mil pessoas mostra que 7,3% dos entrevistados já fizeram dieta com promessa de emagrecimento rápido, 3,7% já tomaram anabolizante sem prescrição médica e 9,3% já tomaram remédio para emagrecimento.

A faxineira Jocilene Soserve, de 45 anos, frequenta a academia três dias por semana e faz dieta por conta própria com base, principalmente, em chás de orégano com alecrim e folha de louro, com o objetivo de emagrecer. “O de folha de louro eu tomo pela manhã na refeição, coloco quatro folhas com o cravo também. À noite, antes de dormir, tomo também. Quando fiz exame meu açúcar estava controlado, o colesterol e também desincha e diminui a ansiedade, eu durmo bem”. Além disso, Jocilene afirma que acrescenta o psyllium na sua dieta, em um copo de água antes das refeições.

O nutricionista Bryan Stolze alerta sobre fazer dieta sem acompanhamento, principalmente para quem frequenta a academia. “Se a pessoa faz isso por conta própria, ela não tem muita noção de distribuição de alimentação e isso pode gerar alguns problemas”, diz. Jocilene relata que já teve acompanhamento com nutricionista por um período, mas que não percebeu eficácia. “Não achei importante, porque eu tenho muita ansiedade, e ela [a nutricionista] passava para que eu comesse castanha, essas coisas e não me alimentava”, diz.

Nutricionista Bryan Stolze dá dicas de como ter alimentação saudável | Foto: Arquivo Pessoal

Stolze diz que para uma alimentação saudável é necessário realizar todas as refeições. “O que nós [nutricionistas] sempre indicamos, de forma geral, é que tenha um fracionamento alimentar interessante, fazer lanche no período da tarde, da manhã, ter um café da manhã em que a pessoa tenha uma saciedade boa, um almoço que tenha salada, vegetais, além da presença de frutas nesse período alimentar”, continua.

A assessora jurídica, Regiane Fontes, de 36 anos, também tem como objetivo perder peso, também já teve acompanhamento de nutricionista, mas hoje, também organiza a rotina de alimentação sozinha. Regiane diz que faz uma alimentação rica em proteínas e carboidratos “como raízes de batata doce e banana da terra” e que evita carboidratos ultraprocessados. Além de fazer um jejum de 16h, duas vezes por semana, mas afirma que se sente bem.

O nutricionista Stolze alerta para os malefícios de ficar longos períodos sem comer ou comer em pouca quantidade. “Pode gerar uma letargia, a pessoa pode ficar indisposta durante o dia e ter uma deficiência de nutrientes, ou pode chegar em um estado de hipoglicemia, quando a pessoa não tem sangue suficiente no sangue para que ela possa executar as atividades básicas do dia, ela pode chegar a desmaiar e se a pessoa está treinando, pior ainda, por causa do peso”.

Regiane também diz que já fez uma receita da internet, em que era ensinado a processar várias folhas para “desintoxicar” o estômago, mas que teve efeitos colaterais. “Deu resultado, porque fiquei com a barriga definida, mas tive dor de barriga”. Hoje, Regiane diz que não usa mais essas dicas porque entende que é um risco à saúde.

Stolze explica que para emagrecimento é melhor “optar por alimentos que não tenham uma densidade energética grande, mas com pouca caloria, é importante acrescentar vegetais, folhosos e alguns legumes, tomate, pimentão, abóbora. Frutas com bastante água, como melão, melancia, morango, abacaxi e frutas vermelhas em geral, que são usados como alimentos estratégicos, mas não quer dizer que a pessoa não possa comer outros alimentos, como a tapioca ou o pão. A questão é que a quantidade é controlada”.

Regiane afirma que entende que com a dieta não perdeu muito peso, mas ganhou massa magra, mas Stolze diz que a pessoa que pretende perder peso, não precisa perder massa muscular. “Nós [nutricionistas] fazemos um déficit calórico, mas tentando manter a ingestão proteica, para evitar que a pessoa perca massa muscular, porque o objetivo é apenas a perda de gordura”, afirma.

A assessora jurídica ainda pretende cortar o doce da alimentação, mas ainda consome “uma colher de doce de leite ou um pedaço de chocolate 80% cacau, depois do almoço, mas não todos os dias”. Stolze compartilha do pensamento que não é necessário ter medo da comida, mas sim, um balanceamento.

O personal Max Ferreira salienta a importância de buscar um profissional qualificado | Foto: Arquivo Pessoal

O nutricionista diz que a forma mais adequada de conseguir o corpo que almeja é ter um plano de longo prazo, além de continuar fazendo a dieta correta e praticando os exercícios. Max Ferreira é personal trainer e diz que é importante, “pedir para um profissional sempre acompanhar o aluno, olhar a postura, execução do exercício e buscar um profissional para descrever o treino com base nas expectativas, respeitando as restrições”.

O personal afirma que é relevante “respeitar os processos do corpo, ser honesto com as metas. Não existe um treinamento mágico e fazendo sua parte, se alimentando, descansando, treinando direito as coisas vão acontecer”, completa. Stolze dá dicas saudáveis para a estação mais quente do ano, como aumentar a hidratação com a ingestão de água, assim como frutas, minerais e evitar passar longos períodos em jejum.