Farmácia Popular alcançou 919 mil baianos em 2023 | A TARDE

Após seis meses do anúncio da retomada e ampliação, o programa Farmácia Popular registra o melhor resultado dos últimos quatro anos: 22 milhões de brasileiros tiveram acesso a medicamentos gratuitos ou com preço subsidiado. Na Bahia, dados coletados entre junho e novembro de 2023 também mostram avanço, na comparação com o mesmo período de 2022. No recorte temporal do último ano, 919.733 baianos tiveram acesso a medicamentos pelo programa. Com isso, 67.466 pessoas que haviam deixado de ser atendidas em 2022 conseguiram acesso aos produtos farmacêuticos. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde.

Atualmente, o Farmácia Popular está presente em 4.515 municípios brasileiros, 81% das cidades brasileiras, sendo 329 na Bahia. São quase 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país, 1.181 no estado. Em junho de 2023, o Governo Federal ampliou o programa com a expansão da oferta de medicamentos e o credenciamento de novas unidades em municípios de maior vulnerabilidade. Desde então, em ação inédita, todos os beneficiários do Bolsa Família podem retirar os 40 medicamentos para 11 doenças disponíveis no programa gratuitamente.

Entre junho e novembro do último ano, o Farmácia Popular atendeu 168.751 beneficiários do Bolsa Família na Bahia, com a dispensação de 60,6 milhões de medicamentos e fraldas geriátricas, com investimento de mais de R$ 10 milhões do Ministério da Saúde. Em todo o país, mais de dois milhões de beneficiários do Bolsa Família foram atendidos, com a retirada de 945 milhões de produtos farmacêuticos. Um crescimento de 23,9% no número de pacientes atendidos e um aumento de 19,8% no número de retiradas feitas por pessoa do Bolsa Família.

O programa também ampliou o acesso farmacêutico para cuidado com a saúde da mulher, com aumento no número de usuárias e na dispensação de medicamentos. Em todo o país, 167.398 mulheres foram atendidas pela nova medida. Na Bahia, em 2023, 18.935 mulheres retiraram 121.879 medicamentos indicados para o tratamento de osteoporose e contraceptivos, que eram oferecidos com preços mais baixos (50% de desconto) mas agora integram o rol de gratuidade.

Até o momento, foram credenciadas 236 novas farmácias e drogarias em 186 municípios do país. Na Bahia, 37 novos estabelecimentos foram credenciados. A expectativa do Ministério da Saúde é universalizar o programa, cobrindo 93% do território nacional, com assistência em 5.207 locais. A prioridade foi para os municípios que participam do programa Mais Médicos, 94,4% deles nas regiões Norte e Nordeste.

Como ter acesso

Para acessar os medicamentos disponíveis, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado, identificado pela logomarca do Farmácia Popular, apresentando documento oficial com foto e número do CPF ou documento de identidade em que conste o número do CPF, além de receita médica dentro do prazo de validade, tanto do SUS quanto de serviços particulares. No caso de fraldas geriátricas, o paciente deverá ter idade igual ou superior a 60 anos ou ser pessoa com deficiência, e deverá apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso.