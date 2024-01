Farmácia Popular começa a distribuição de absorventes gratuitos | A TARDE

Mais de 31 mil unidades do programa Farmácia Popular começaram a distribuir absorventes para pessoas em situação de rua, nesta quarta-feira, 17.

O item será ofertado para a população carcerária; grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e estão matriculados em escolas públicas; e grupos em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema.

A iniciativa integra a política de dignidade menstrual adotada pelo governo federal em 8 de março de 2023, no Dia das Mulheres.

Como receber?

Pessoas com útero, nascidas no Brasil ou não, devem ser inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), terem entre 10 e 49 anos e contar com renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa.

Para estudantes de instuições públicas de ensino, a renda familiar mensal máxima por pessoa sobe para até R$ 706 (meio salário mínimo). Não há limite de renda para pessoas em situação de rua. O programa busca abranger cerca de 24 milhões de pessoas.

Exigências

Para ter acesso ao benefício, a pessoas precisa apresentar um documento de identificação pessoal com o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a Autorização do Programa Dignidade Menstrual, em formato digital ou impreso, gerada via aplicativo ou site do Meu SUS Digital, com validade de até 180 dias.

Em casos de dificuldades para acessar o aplicativo ou emitir a autorização, é orientado procurar uma unidade básica de saúde (UBS). Pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade podem buscar os absorventes nos centros de referência da assistência social, centros de acolhimento e equipes de Consultório na Rua.

Para pessoas recolhidas em unidades do sistema penal, a distribuição será coordenada e executada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo distribuída diretamente nas instituições prisionais.