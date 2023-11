Feira Saúde Mais Perto é prorrogada por conta de intensa procura | A TARDE

Por conta da intensa procura, a Feira Saúde Mais Perto, promovida pelo Governo do Estado em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, foi estendida até hoje. A ação de serviços gratuitos para a população que ocorreu, ontem, no largo do Tanque, tinha a previsão de atender cerca de 3 mil pessoas chegou a atrair mais de 5 mil pessoas na fila nesta 25ª edição. O atendimento é por ordem de chegada.



“As feiras têm como objetivo atender as demandas reprimidas dos municípios e também da capital do estado de pessoas que procuram serviços essenciais, principalmente ofertados nos postos de saúde”, pontua o coordenador das feiras Saúde Mais Perto, Edvaldo Gomes.

Os atendimentos foram para as áreas de oftalmologia, exames de imagem como a mamografia, ultrassom eletrocardiograma e Raio-x do tórax. Também foi possível ter consulta com nutricionista e fazer exames como preventivo, laboratório e tratamento bucal completo. Com o SAC Móvel, também foi possível emitir documentos como RG.

Elielma Rodrigues, 38 anos, trabalhadora doméstica aproveitou a feira para se consultar com um dentista Ela veio da Baixa de Quintas para receber o atendimento por volta das 7h.

“Diminui um pouco mais as filas dos postos de saúde e melhora, porque você fazendo exame agora tem como marcar no posto o atendimento para o seu médico para acelerar. Vamos saber se temos alguma doença ou alguma coisa, aí já consegue pegar os remédios ou fazer um tratamento. Então, com esse mutirão já agiliza muito o processo”, conta. Ela ainda levou o enteado de 11 anos para consulta com o oftalmologista.

Na especialidade, as demandas mais recorrentes recebidas pelos médicos foi o encaminhamento para a cirurgia de catarata, além de receitar óculos. As queixas mais escutadas pela oftalmologista Alice Casé foram embaçamento visual e refração pelos pacientes mais jovens e baixa acuidade visual para os pacientes com mais de 60 anos.

“Pessoas com algumas doenças como diabetes e hipertensão, a gente está fazendo triagem, encaminhando esse paciente para fazer exames e marcação de cirurgia, o mesmo com os pacientes para outras doenças, como glaucoma ou outra patologia”, explica.

Os serviços de cidadania também chamaram atenção como a emissão de RG. Um dos beneficiados foi o aposentado Renato Gregório dos Santos. “Demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu. Eu já tinha procurado no SAC mas não consegui tirar lá, também falta de tempo durante a semana. Quando vi que iria ter esse mutirão, aproveitei”, relata Renato.

O evento também contou com apresentação de fanfarra. No espaço, um estande com atividades da Secretaria Estadual de Educação (SEC) foi montado para o público infantil com pintura, desenho e distribuição de cartilhas, além de um parquinho.

Segundo a dona de casa Roqueline Nogueira, 36 anos, que estava fazendo seu novo RG e dos dois filhos de 6 e 10 anos, ter atividades para as crianças foi bom para o tempo e espera passar mais rápido. “Cheguei 5h e é a minha primeira vez na feira. Tem vezes que a gente vai no SAC e não consegue por conta da quantidade de fichas”, conta.

Com a feira estendida para hoje, os interessados pelos serviços devem apresentar o cartão do SUS e RG. No caso de exames de ultrassonografia, ECG e exames laboratoriais, é preciso apresentar a solicitação médica.